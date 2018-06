Impugnate le armi | SoulCalibur VI ha una data di uscita

eurogamer

(Di mercoledì 13 giugno 2018)VI, il celebre picchiaduro 3D sarà disponibile in Italia in versione fisica dal 18 ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e per PC tramite STEAM arriveranno il giorno successivo.Ecco le informazioni del comunicato ufficiale:Ambientato nel 16° secolo,VI conduce i giocatori in un viaggio di scoperta mentre sveleranno gli eventi deloriginale per scoprirne tutti i segreti. Il gioco includerà anche un roster di nuovi e classici personaggi, ognuno dotato di un particolare stile di combattimento e specifiche, tra cui i celebri Mitsurugi e Sophitia, e alcune new entry, come l'ospite speciale, Geralt di Rivia, della serie The Witcher® di CD Projekt Red, e GrØh, annunciato di recente.Read more…