Immigrazione | 53 persone sbarcate a Noto e altre 900 in arrivo a Catania

Immigrazione - migliaia di persone in corteo a Napoli : “No a Salvini - sì a reddito e diritti per tutti” : Hanno sfilato migliaia di migranti in corteo da Piazza Mancini a Napoli per la manifestazione “reddito e diritti per tutte e tutti – Nessuno escluso”. I cartelli esposti riportavano le scritte “Stop Salvini“, “Nessuno è illegale”, “Accoglienza uguale dignità”. I manifestanti sono arrivati da tutte le province della Campania, in particolare da quelle di Caserta e di Napoli per chiedere che si ...