Ilva | Fiom | “Assunte oltre 300 persone in fase di crisi” Passaggio a Mittal verso lo

Prima Ilva - poi Piaggio : il M5S scuote l’industria ligure. La Fiom : «Andremo in massa a casa di Grillo» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favore delle vittime sul lavoro attraverso la donazione di un’ora di lavoro”. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono Fim, ...

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani (2) : (AdnKronos) – I sindacati evidenziano come continui “la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andranno accertate le responsabilità e le cause del tragico evento, ma questo non basta. Bisogna fermare questa sequenza di tragici ...

Ilva - Fiom-Cgil : senza cambiamenti trattativa non può ripartire : Roma, 7 mag. , askanews, - La trattativa sul futuro dell'Ilva tra i sindacati e il nuovo proprietario Am Investco "non può ripartire" se non ci saranno "cambiamenti significativi". Lo afferma la ...

Rota (Fiom) : «Ilva - mobilitazione contro gli errori del governo. Decideranno le assemblee» : Rota, coordinatore nazionale della siderurgia della Fiom: «L’esecutivo ha costruito una gabbia intorno al sindacato e concesso a Mittal 5.000 esuberi»