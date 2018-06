Ilaria Alpi | è morta a 85 anni la madre Luciana

È morta Luciana Alpi. Senza sapere la verità su sua figlia Ilaria : «Non cerco giustizia, voglio solo conoscere la verità». Luciana Alpi ha cercato quella verità per 24 anni. Era il 20 marzo del 1994 quando sua figlia Ilaria e Miran Hrovatin, giornalista neanche 33enne e operatore del Tg3, furono uccisi a Mogadiscio, in Somalia. Luciana Alpi è morta il 12 giugno del 2018 Senza conoscere la verità, a pochi giorni dalla sentenza che potrebbe mettere definitivamente la parola fine sull’inchiesta con ...

Omicidio Ilaria Alpi - le tappe di una vicenda lunga 24 anni - : La richiesta d'archiviazione delle nuove intercettazioni è l'ultimo episodio di una storia iniziata nel 1994, quando la giornalista fu uccisa a Mogadiscio insieme all'operatore Miran Hrovatin. I due ...

Omicidio Ilaria Alpi - le tappe di una vicenda lunga 24 anni : Omicidio Ilaria Alpi, le tappe di una vicenda lunga 24 anni La richiesta d’archiviazione delle nuove intercettazioni è l’ultimo episodio di una storia iniziata nel 1994, quando la giornalista fu uccisa a Mogadiscio insieme all'operatore Miran Hrovatin. I due si trovavano in Somalia per seguire la missione Restore ...