Il vertice Trump-Kim | per ora | più farsa che storia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Ildi Singapore tra Donalde Kim Jong-un sembrerebbe avere tutti i titoli per essere definito "storico".Stati Uniti e Corea del Nord hanno alle spalle una relazione di recriminazioni, ostilità e minacce. I due paesi hanno combattuto una guerra feroce agli inizi degli anni '50, quando gli Usa intervennero sotto egida Onu per respingere l'invasione della Corea del Sud da parte del Nord.L'antagonismo non si è esaurito con la fine della Guerra fredda. Al contrario, il programma nucleare della Corea del Nord ha dato filo da torcere a ogni presidente americano da Bush padre in poi, dal momento che ha minato la tenuta del regime di non-proliferazione e trasformato l'Asia nordorientale – punto di congiuntura tra grandi potenze come Russia, Cina, Giappone e America – in un'area geopolitica ad alto rischio.Il rischio di una guerra è sembrato meno ...