IL SUPPLENTE | RAI 2 | MARA MAIONCHI E ROBERTO SAVIANO Diretta | video | È stato

Il SUPPLENTE al via su Rai2 con Roberto Saviano e Mara Maionchi : chi salirà in cattedra il 20 giugno? : L'appuntamento con Il Supplente è fissato per oggi, 13 giugno, e non ci saranno ulteriori slittamenti. Il docu-reality è pronto a scontrarsi con lo speciale Mondiali in onda questa sera e fa salire in cattedra due volti noti della tv (e non solo) e molto amati dal pubblico e dai giovani. Da una parte avremo Roberto Saviano e la sua storia sui ragazzi di Paranza, giovani 15enni che si danno allo spaccio e alla malavita, che arrivano a ...

Il SUPPLENTE - il nuovo factual di Rai2 : da stasera - mercoledì 13 giugno 2018 : Il primo dei tre appuntamenti dedicati al mondo della scuola. Mara Maionchi e Roberto Saviano i supplenti della puntata di oggi.

Video di Roberto Saviano ne Il SUPPLENTE insieme a Mara Maionchi : la prima puntata in anteprima su RaiPlay : Il Video di Roberto Saviano ne Il Supplente è già disponibile su RaiPlay in anteprima assoluta. Saranno proprio il papà di Gomorra e Mara Maionchi i protagonisti della prima puntata del nuovo "esperimento" che Rai2 ha registrato ormai settimane fa e la cui messa in onda è slittata di settimana in settimana fino ad oggi. Il programma dovrebbe andare in onda proprio dal 13 giugno prossimo (contro una nuova puntata serale di Avanti un altro su ...

Slitta Il SUPPLENTE - su Rai 2 : ecco quando andrà in onda : Cambio di programmazione per Il Supplente, il nuovo programma di Rai 2 con J-Ax, Mara Maionchi, Roberto Saviano ed Enrico Mentana: ecco quando andrà in onda Slitta di circa un mese la messa in onda de Il Supplente, il programma ideato e prodotto dalla Palomar Entertainment. Ad annunciare la nuova data di programmazione è stato il produttore televisivo Carlo Degli Esposti della Palomar con un tweet. Il Supplente Slitta la messa in onda su Rai 2: ...

Il SUPPLENTE slitta al 13 giugno : Rai 2 lo sposta alla chiusura delle scuole : UPDATE 17 maggio: Il debutto era previsto per mercoledì 16 maggio, ma nel prime time di Rai 2 è arrivato Scanzonissima, con Gigi e Ross. Si era quindi parlato di giovedì 17, stasera quindi, ma nel palinsesto della seconda rete Rai è comparso il season finale di Hawaii Five-0. Un tweet del produttore Carlo degli Esposti, invece, svela che la prima puntata del programma andrà in onda solo da mercoledì 13 giugno, quindi al termine del ...

Il SUPPLENTE - quante puntate sono e quando finisce il reality di Rai Due : Arriva il nuovo docu-reality show di Rai Due, Il Supplente: quante puntate sono, quando inizia e quando finisce? In base a questi dati è decisamente improprio parlare di reality show, anche se entreremo nelle scuole italiane e quindi nella realtà degli studenti, li vedremo interagire con professori d'eccezione e anche fra loro, magari; per questo è corretto dire docu-reality. Si tratta di un format molto interessante, comunque, anche perché le ...

Il SUPPLENTE : su Rai 2 il programma con i vip professori d’eccezione : Il Supplente su Rai Due: che cos’è e come funziona Si prepara a partire il 17 di Maggio Il Supplente. Il nuovo programma di Rai 2 andrà in onda in cinque puntate. Prodotto da Palomar, è stato presentato al MipTv da Armoza che cura la versione in distribuzione internazionale col titolo The Teacher Surprise. Questo nuovo programma vedrà una vera […] L'articolo Il Supplente: su Rai 2 il programma con i vip professori d’eccezione ...

Il SUPPLENTE su Rai 2 : in cattedra Mentana - J-Ax - Saviano e Maionchi : Un nuovo format approda su Rai 2: si tratta de Il Supplente, programma ideato e prodotto da Palomar Entertainment che vedrà dietro la cattedra Roberto Saviano, J-Ax, Mara Maionchi e Enrico Mentana La prima edizione de Il Supplente si preannuncia davvero esplosiva. Annunciati i quattro professori vip che dovranno ricoprire il ruolo di insegnanti in una classe di quinto superiore per un giorno. Si tratta del rapper J-Ax, del giornalista Enrico ...

Il SUPPLENTE : Mentana - Saviano - Maionchi e J-Ax prof per un giorno su Rai2 : J-Ax Un giornalista, uno scrittore, una produttrice discografica e un rapper. Tutti in cattedra, per un giorno. Sono presto svelati i protagonisti de Il Supplente, il nuovo docu-reality in onda in prima serata su Rai2 dal 16 maggio. Una classe di studenti ed un sostituto professore vip sono gli ingredienti del factual prodotto da Palomar Entertainment: ecco i nomi dei supplenti che animeranno ciascuna delle quattro puntate (da 80 minuti) ...

Rai2 da Il Collegio a Il SUPPLENTE - J-Ax e Mara Maionchi tornano a scuola come prof. per un giorno : Sono J-Ax e Mara Maionchi, insieme a Roberto Saviano ed Enrico Mentana, i protagonisti del nuovo show di Rai2, Il Supplente: il programma di genere factual prenderà il via sulla seconda rete Rai dal 16 maggio, in prima serata. Ideato e prodotto da Palomar Entertainment, Il Supplente porta il pubblico di Rai2 in una classe di quinta superiore di una scuola italiana, con un dettaglio a fare la differenza: gli alunni in questione si ritroveranno ...

