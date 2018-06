Il Supplente | prima puntata con Roberto Saviano e Mara Maionchi| Diretta dalle 21 20

Il Supplente - prima puntata 13 giugno : Mara Maionchi e Roberto Saviano : Annunci e rinvii, ma finalmente c’è la data del debutto de Il Supplente . Quando andrà in onda il programma? Ebbene il prossimo 13 giugno i telespettatori potranno finalmente vedere qualcosa di nuovo. Nonostante il debutto fosse previsto per lo scorso 16 maggio, infatti, a distanza di quasi un mese Rai 2 ha deciso di fare questo nuovo tentativo e testare i propri telespettatori. Ospiti della prima puntata saranno Mara Maionchi e Roberto ...

Video di Roberto Saviano ne Il Supplente insieme a Mara Maionchi : la prima puntata in anteprima su RaiPlay : Il Video di Roberto Saviano ne Il Supplente è già disponibile su RaiPlay in anteprima assoluta. Saranno proprio il papà di Gomorra e Mara Maionchi i protagonisti della prima puntata del nuovo "esperimento" che Rai2 ha registrato ormai settimane fa e la cui messa in onda è slittata di settimana in settimana fino ad oggi. Il programma dovrebbe andare in onda proprio dal 13 giugno prossimo (contro una nuova puntata serale di Avanti un altro su ...