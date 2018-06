huffingtonpost

: RT @MPenikas: HuffPost: Il sottogoverno parla russo - NadiaCedrone : RT @MPenikas: HuffPost: Il sottogoverno parla russo - dileguossi : RT @MPenikas: HuffPost: Il sottogoverno parla russo - MPenikas : HuffPost: Il sottogoverno parla russo -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) L'infido vento nel Cremlino soffia nei corridoi nella Farnesina. E non solo. La chiave, per comprendere l'ispirazione di fondo, sulla nomina dei sottosegretari, è questa. Non le chiacchiere su Cencelli, ripartizioni, equilibrio di correnti. Quel senso di pudore istituzionale che aveva portato alla nomina di Enzo Moavero agli Esteri, figura rassicurante per l'Europa e il Quirinale, è stato travolto, nella nomina di sottosegretari e viceministri, dalle pulsioni anti-europeiste e filo-russe. Alla Farnesina, come sottosegretario è approdato Manlio Di Stefano, protagonista, in questi anni di più incontri col uno dei collaboratori più fidati di Putin come Sergeij Zhelenznyak, numero due del partito e vicepresidente della Duma, autore di numerose interviste a Russia Today, il network in lingua inglese finanziato dal governo. E protagonista nel 2016 di ...