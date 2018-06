Il prossimo State of Decay potrebbe avere un universo persistente

eurogamer

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Nello stupore generale Microsoft ha annunciato (durante la sua conferenza E3) l'acquisizione di ben 5 nuovi studi first party, tra cui i creatori diofUndead Labs.Come riporta VG247 questo apre una lunga lista di possibilità tra cui creare l'MMO conche gli sviluppatori avevano in mente in tutti questi anni. L'head di Microsoft Studios Matt Booty ha così commentato tramite un'intervista con Eggplante:"Nel caso di Undead Labs, l'obiettivo è realizzareof3. Hanno per le mani altri progetti allo stato embrionale, ma dopotutto parliamo del team diof. Quando abbiamo iniziato i lavori sul gioco, avevamo un gioco più grande e un, so che Undead Labs si muoverà verso quella direzione. Penso che noi di Microsoft saremo in grado di accelerare tele processo per raggiungere l'obiettivo il prima possibile."Read ...