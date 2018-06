Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del blitz

Jurassic World può diventare realtà? Ecco la risposta della scienza : La scienza boccia come pura fantasia. La clonazione dei dinosauri a partire da un loro frammento di osso, come intendono fare i cacciatori di di J.A. Bayona , sarebbe impossibile. Altrettanto improbabile ...

Autopostale - ex CFO della posta se ne va : Cade una nuova testa nell'ambito dello scandalo di AutoPostale: il presidente della direzione della Banca cantonale argoviese , AKB, Pascal Koradi ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, ha ...

Autopostale - ex CFO della posta rassegna dimissioni da AKB : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tim - intesa azienda-sindacati : al posto della cigs arrivano contratto di solidarietà e fino a 5mila prepensionamenti : Nella notte Tim e i sindacati hanno raggiunto un’intesa sul futuro dei lavoratori del gruppo, che a maggio aveva annunciato la cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 29.736 dipendenti. La cigs è stata tramutata in solidarietà difensiva, mentre i 4.500 esuberi strutturali verranno gestiti tutti con attraverso prepensionamenti. Hanno firmato tutte le organizzazioni di categoria: Uilcom Uil, Fistel Cisl, Slc Cigl e Ugl. In tarda serata è ...

Bimba punta dalle zecche : non riesce più a camminare e parlare. Il post della mamma su FB : Bimba punta dalle zecche: non riesce più a camminare e parlare. Il post della mamma su FB Jessica Griffin, una mamma americana, ha avvertito i genitori sui rischi portati dalle zecche dopo quanto accaduto alla sua giovane figlia: la piccola Kaylin si è svegliata e non riusciva neanche più a parlare.Continua a leggere Jessica Griffin, […] L'articolo Bimba punta dalle zecche: non riesce più a camminare e parlare. Il post della mamma su FB ...

Bimba punta dalle zecche : non riesce più a camminare e parlare. Il post della mamma su FB : Jessica Griffin, una mamma americana, ha avvertito i genitori sui rischi portati dalle zecche dopo quanto accaduto alla sua giovane figlia: la piccola Kaylin si è svegliata e non riusciva neanche più a parlare.Continua a leggere

Pubblicità - “ecco perché si sposterà sempre più sul web. Ai danni della tv” : I lettori via web aumentano e di conseguenza la Pubblicità online cresce a ritmo sostenuto. Ma dietro il trend positivo si celano due rischi. Il primo è che, in Italia come all’estero, siano i grandi gruppi statunitensi del web ad accaparrarsi la fetta più grande della torta. Il secondo è che a fare le spese dello spostamento dell’advertising sia in prima battuta la carta stampata e poi la tv con la possibilità concreta di un ...

Sclerosi multipla : come impostare l’inizio della terapia : La terza serie di raccomandazioni all’interno delle Linee Guida per l’impiego dei farmaci modificanti la malattia (DMD) nella cura di tutte le forme di Sclerosi multipla proposte dall’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) riguardano il modo di avviare il trattamento. Le Linee Guida sono state approvate dalla Multiple Sclerosis Association of America (Associazione Americana della Sclerosi multipla) e ...

Nel tempo della postdemocrazia non riconosco più casa mia : Questa non è più casa mia, non mi riconosco in un Paese che ha cambiato pelle così in fretta al diktat degli ultimi Kapò che quotidianamente abbaiano contro i nemici inventati ad arte per inebetire le masse, per capitalizzare il loro perverso guadagno. Non mi riconosco in una Chiesa che resta a guardare mentre si spazza via il Vangelo della compassione al ritmo del "dacci il nostro odio quotidiano". La democrazia in ...

Autopostale : dimissioni della direttrice della posta Susanne Ruoff : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Contratto di governo - Huffington post contro Corriere sul “caso” della bozza. “La fonte era nota - consegna concordata” : Botta e risPosta tra Lucia Annunziata, direttore del sito Huffington Post, e Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera. Sabato Fubini ha scritto un articolo sulla speculazione contro l’Italia da parte del fondo AH di Alan Howard, che scommettendo sul ribasso dei titoli di Stato italiani ha registrato a maggio un attivo del 36,7%, un rendimento 200 volte superiore alla media dei 5 anni precedenti. Operazione avvenuta, secondo ...

Vaticano - ex funzionario della Nunziatura apostolica a processo per pedofilia : E' un processo in tempi tutto sommato rapidi quello a cui sarà sotto posto, nel tribunale d'Oltretevere, monsignor Carlo Alberto Capella, l'ex funzionario della Nunziatura apostolica di Washington già ...

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI/ Andranno a Temptation Island? La risposta della coppia (Grande Fratello) : ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI, la coppia del Grande Fratello 2018 pronta a metteresi in gioco a Temptation Island? La risposta della coppia è chiara(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:22:00 GMT)

Georgette Polizzi posta la diagnosi della sclerosi multipla : “Sono schifata - c’è chi non crede che sia malata” : Georgette Polizzi pubblica la diagnosi della sclerosi multipla: “Sono schifata, c’è chi non crede che sia malata” Non serviva la prova cartacea. Non serviva la diagnosi pubblicata. Serviva solo buon senso, un po’ di sensibilità. Serviva solo capire che chi è colpito da una malattia come la sclerosi multipla non si mette certo a inscenare […] L'articolo Georgette Polizzi posta la diagnosi della sclerosi multipla: ...