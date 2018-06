Il Palermo vince in rimonta contro il Frosinone | 2-1 e Serie A ad un passo

Serie B - Zamparini punge Stellone : «A Palermo bisogna vincere» : Palermo - "Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata ...

Palermo - Zamparini : 'Buon pareggio a Venezia - al ritorno per vincere' : Finisce 1-1 Venezia - Palermo , andata delle semifinali playoff del campionato di Serie B. Discorso qualificazione rimandato al ritorno , con i rosanero che si giocheranno in casa una partita decisiva. ...

Serie B - vince il Parma. Il Frosinone sorpassa il Palermo . La classifica : La Serie B in campo il 1 maggio: cambiano le posizioni in zona play-off, Parma più vicino alla Serie A

Dolci : Palermo batte Catania - la pasticceria Alfa vince 'Best Bakery' : ... un artista e un grande innovatore, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d'arte di cioccolato e consulente in pasticceria e cioccolateria in tutto il mondo, come giudici dei ...