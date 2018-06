Il gran rifiuto di Allegri

Griezmann - il gran rifiuto : BARCELLONA - Dopo l'ultimo colpo di scena, è quantomeno doveroso sottolineare che, fino alla firma del suo nuovo contratto, non si può davvero escludere nulla. Nemmeno che Antoine Griezmann torni di ...

Napoli - il gran rifiuto di Vrsaljko : 'Voglio restare nell'Atletico Madrid' : Quella di Verdi, però, non è l'unica trattativa al momento in piedi per il Napoli. Giuntoli, infatti, continua a trattare con la Sampdoria per il regista Torreira , in ballo c'è una clausola da 25 ...

Governo - il gran rifiuto. I precedenti (poco azzeccati) di Paolo Savona : Troppi schiaffi alla supremazia continentale della Germania. Come quelli del luglio 2014, quando disse che “il compito della Bundesbank è quello di assicurare gli obiettivi di stabilità, non di partecipare al dibattito politico italiano”. O quello, ancor più irriguardoso, del settembre 2016: “L’Unione europea controlli il bilancio tedesco perché il surplus tedesco sta creando problemi a tutta l’Europa”, per ricordare poco dopo ...

Il giallo Giorgetti scuote il Palazzo Perché Savona e non lui al Tesoro Su Affari i retroscena del gran rifiuto : C'è un giallo Giorgetti? All'indomani della domenica di passione che ha portato al fallimento del governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte sono in molti, sia da Forza Italia (come il senatore Andrea Cangini) sia dal Pd (come Matteo Renzi)... Segui su Affaritaliani.it

“Mi rifiuto”. Simone Coccia dice no al grande Fratello - ma non la passa liscia. Tutti furiosi. Ed è caos : Al Grande Fratello 15 c’è già un finalista. È Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane il più votato dal pubblico, martedì scorso. Chiamati a scegliere chi, tra Simone, Filippo e Angelo, mandare direttamente alla finale, i telespettatori hanno scelto lui. Barbara D’Urso è stata crudele però: l’ha trattenuto in studio e gli ha fatto credere di essere il secondo eliminato della serata (la prima a ...

Migranti - la Cei avverte : "No a politica del rifiuto" : La Cei guarda con attenzione alle dinamiche che si stanno venendo a creare per la formazione di un governo che unisce il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Di fatto tra i punti in cima al programma c'è una risposta tempestiva e ferma per frenare l'emergenza immigrazione. E così il segretario della Congferenza Episcopale italiana, monsignor Galantino afferma: "Certi politici ci hanno costretti a pensare il tema della mobilità umana come tema che ...

“No - non ti voglio”. grande Fratello - e la coppia scoppia. Sembrava che fosse l’amore più sicuro per sbocciare. Ma dopo l’ultimo faccia a faccia c’è stato il clamoroso rifiuto. La dinamica che ha diviso i fan : Erano in molti, fin dall’inizio a sognare una probabile storia d’amore tra i due ma a quanto pare non è aria. dopo una settimana vissuta quasi in simbiosi, i due si sono allontanati dopo la terza puntata del reality show. E quando lei ha fatto delle avance esplicite, lui ha subito messo le cose in chiaro. Nessun flirt, niente di romantico tra i due. I protagonisti ovviamente sono Alberto e Aida. L’imprenditore di Viterbo ha chiarito ...