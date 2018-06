optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #SaveShadowhunters Il finale di #Shadowhunters farà felici i fan? Todd Slakvin risponde alle domande sulle coppie della s… - _diana87 : RT @OptiMagazine: #SaveShadowhunters Il finale di #Shadowhunters farà felici i fan? Todd Slakvin risponde alle domande sulle coppie della s… - _diana87 : Il finale di Shadowhunters farà felici i fan? Todd Slakvin risponde alle domande sulle coppie della serie - OptiMagazine : #SaveShadowhunters Il finale di #Shadowhunters farà felici i fan? Todd Slakvin risponde alle domande sulle coppie d… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) A una settimana dalla cancellazione, isi chiedono se ildisarà in grado di concludere degnamente la storia della serietasy tratta dai romanzi di Cassandra Clare. Gli appassionati della saga hanno ancora a disposizione dieci episodi che concluderanno la terza stagione e a questi si aggiunge il doppioda due ore, ordinato da Freeform, che darà modo di chiudere il cerchio.Idi tutto il mondo, ispirati dalla campagna mediatica di Lucifer, hanno dato il via all'hashtag #Save, che ha commosso il cast della serie, pubblicata in Italia sulla piattaforma Netflix.ndo al messaggio di un utente in rete, che chiedeva undinon sbrigativo ma piuttosto lineare con il resto della stagione, il produttore esecutivoha spiegato come si fidi ciecamente del suo team di sceneggiatori: "È bellissimo. ...