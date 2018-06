Il colpo di Giorgia Meloni | il suo braccio destro Fabio Rampelli eletto vicepresidente

Giorgia morta in auto : dimenticata dal papà. Indagato per omicidio colposo : “Sono un assassino” : Daniele Carli, 40enne di Scarlino, padre della piccola Giorgia, non si dà pace. Avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo nido invece è arrivato al lavoro e ha lasciato la bambina in auto nel parcheggio. Si è reso conto di cosa era successo solo 8 ore dopo. Per la figlia era troppo tardi.Continua a leggere