Il clima cambia e trasforma i pastori della Mongolia in nomadi urbani

Cambiamenti climatici : in futuro a rischio la produzione di pomodori - legumi e verdure : I Cambiamenti climatici previsti per il futuro “dall’aumento delle temperature alla ridotta disponibilità d’acqua, potrebbero influenzare la produzione e la qualità nutrizionale di colture comuni come pomodori, verdure a foglia verde e legumi.“ A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, secondo cui nei prossimi decenni la produzione di ortaggi potrebbe ...

La FAO aiuta i paesi a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico : La FAO assiste dieci paesi in Africa, Asia, Caraibi, Europa orientale e Sud America a gettare le basi per iniziative di adattamento al cambiamento climatico finanziate dal Programma del Fondo verde per il clima (GCF), il cosiddetto “Readiness Programme“. Il Readiness Programme mira a creare capacità nei paesi in via di sviluppo per accedere ai finanziamenti del GCF e implementare piani nazionali di adattamento e di mitigazione del ...

Papa Francesco : “La sfida è una strategia globale su energia e cambiamenti climatici” : “Occorre individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici”. Così il Papa ai partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre ...

G7 - Trump salta tappa cambiamenti clima : 6.10 Il presidente degli Stati Uniti Trump lascerà già a "metà mattinata sabato" il vertice del G7 in canada. "Il presidente viaggerà direttamente a Singapore dal Canada". Lo comunica la Casa Bianca in una puntualizzazione di programma che vede così Trump saltare la sessione sui cambiamenti climatici e l'ambiente al vertice in Quebec. La comunicazione giunge dopo una serie di tweet con cui Trump risponde a distanza al presidente francese ...

'I cambiamenti climatici' : gli studenti dell''Ungaretti' premiati per il progetto : ... ' Nel XLIII incontro internazionale Macroproblemi 2018, anno europeo del patrimonio culturale, nel contesto di dissemination della cultura e avvicinamento dei giovani alla scienza, con particolare ...

Cambiamenti climatici : “Le devastazioni non sono inevitabili” : “Sempre più spesso la nostra terra è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che eravamo abituati a considerare normale” e “si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, come fossimo di fronte ad un degrado inevitabile della nostra terra”. Ma “il cambiamento climatico è l’unica minaccia legata alla crisi socio-ambientale: si pensi all’inquinamento diffuso ed ai ...

climate-KIC protagonista a R2B 2018 : innovazione e tecnologia contro i cambiamenti climatici : Climate-KIC Italy sarà tra i protagonisti di R2B – Research to Business 2018, il 13° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze per l’innovazione, che si terrà il 7 e l’8 giugno a BolognaFiere (Padiglione 33). R2B – Research to Business è l’evento di riferimento in Italia per l’offerta multisettoriale di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del ...

“La terra brucia” : Sabato 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” : Sabato 16 Giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

muse trento * 'SCIENZA A ORE SEI' : L'incontro di mercoledì 6 giugno sarà dedicato al tema del cambiamento climatico - : "Scienza a ore sei" è il ciclo di aperitivi scientifici che a partire da marzo vede protagonisti i cittadini in dialogo con ricercatori e comunicatori di Università di trento, muse-museo delle ...

La cattura del carbonio nel mantello delle Alpi : scoperta per la prima volta correlazione con i cambiamenti climatici : Il budget di carbonio a lungo termine ha importanti implicazioni per il clima e la biosfera della Terra, ma l’equilibrio tra la cattura di carbonio durante la subduzione (scorrimento di una placca litosferica al di sotto di un’altra e il conseguente trascinamento in profondità nel mantello) e l’emissione di gas dalle attività vulcaniche è poco conosciuto. Il budget di carbonio a lungo termine del pianeta Terra è ampiamente modulato ...

Cambiamenti climatici : i Paesi poveri nei Tropici i più colpiti : Uno studio dell’Università di Melbourne, pubblicato su Geophysical Research Letters, ha rilevato che i Cambiamenti climatici sono destinati a colpire duramente i Tropici, dove si trovano molti Paesi tra i più poveri al mondo. La ricerca ha esaminato i probabili impatti del global warming sui Paesi ricchi e su quelli più poveri, in caso di riscaldamento di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale (tra gli obiettivi dell’Accordo di ...

Cambiamenti climatici : gli eventi estremi potrebbero costare 389 miliardi di dollari alla Cina : alla Cina gli eventi estremi generati dai Cambiamenti climatici potrebbero costare 389 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi due decenni: il dato emerge dal rapporto “Nature Climate Change”, pubblicato dai ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research e della Columbia University. Secondo gli esperti, il costo delle alluvioni in Cina nel ventennio tra il 2016 e il 2035 aumenterà dell’82% rispetto al ...