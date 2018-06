Il capo di Eidos Montreal si scaglia sulle animazioni di The Last of Us Part II

eurogamer

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Theof UsII ha aperto la conferenza Sony con un lungo video di gameplay che ha lasciato a bocca aperta milioni di fan, anche se più di qualcuno ha sospettato che il video mostrasse più una sequenza interamente scriptata piuttosto che del gameplay vero e proprio.David Anfossi, head diattualmente alle prese con lo sviluppo di Shadow of the Tomb Raider, ha voluto rincarare la dose su Twitter additando ledel gioco come false, attraendosi in massa le ire dei fan PlayStation più integralisti. Come riporta VG24/7 il tweet è stato immediatamente rimosso da Anfossi ma alcuni utenti sono riusciti a catturare la conversazione in una immagine, che ha rapidamente fatto il giro di internet suscitando ulteriore scalpore.La guida diha in seguito preso nuovamente la parola su Twitter per scusarsi dell'accaduto. "Salve, fan di Naughty Dog", ha esordito ...