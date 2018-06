Il 15 giugno torna Ostia Antica Festival

Radici/ Anticipazioni 13 giugno 2018 : Kunta Kinte torna nell'ultima puntata (finale di stagione) : Roots - Radici, Anticipazioni del 13 giugno 2018, in prima Tv su Rete 4. George ritorna a casa dopo 20 anni e sceglie di lottare per diventare libero.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Tornano i problemi di surriscaldamento per Honor 7 : situazione a giugno 2018 : Dopo diverse settimane di silenzio, complice anche una strategia rivedibile da parte del produttore, torniamo a parlare di Honor 7. Nonostante siano trascorsi quasi tre anni dalla sua commercializzazione, ancora oggi ci sono tantissimi utenti legati a questo prodotto, che ha avuto il merito di imporre il nome di questo brand nel nostro Paese e nel resto d'Europa. Come stanno le cose? Quali sono le prospettive per il pubblico che ancora non ...

Sacrificio d’Amore - torna in TV da mercoledì 20 giugno in prime time su canale 5 : Sacrificio d’Amore su canale 5 da mercoledì 20 giugno, in prima serata, solo puntate inedite. La fiction che ci aveva fatto appassionare i primi di dicembre (poi sospesa per gli ascolti non proprio esaltanti) sta per tornare! Mediaset ci riprova. Sacrificio d’Amore: da mercoledì 20 giugno in prime time su canale 5 “Sacrificio d’Amore” è una romantica storia ambientata nelle spettacolari cave di marmo di Carrara che si snoda dal 1913, ultimo anno ...

Svelato il trailer di Luke Cage 2 - il supereroe di Harlem torna su Netflix dal 22 giugno (video) : Il supereroe a prova di proiettile si mostra nel nuovo trailer di Luke Cage 2. A due anni di distanza dalla pubblicazione della prima stagione, dal 22 giugno arrivano su Netflix i nuovi episodi della serie Marvel incentrata sul personaggio creato dai fumetti da Stan Lee e Roy Thomas. Nel trailer di Luke Cage 2, il protagonista interpretato ancora una volta da Mike Colter affronta la nuova minaccia di Harlem rappresentata dalla 'regina' Mariah ...

Squadra Speciale Cobra 11 torna su Rai2 con dieci nuovi episodi : anticipazioni 11 giugno : Le serate crime e procedurali di Rai2 iniziano a prendere vita con Squadra Speciale Cobra 11 in attesa della seconda stagione di MacGyver in onda dal 14 giugno prossimo, in prima serata. dieci nuovi episodi per la serie tv tedesca che riporta sul piccolo schermo la Polizia autostradale criminela, la Kripo Autobahn a 20 anni dalla messa in onda del primo episodio. A partire da oggi, 11 giugno, Squadra Speciale Cobra 11 andrà in onda con i ...

Elezioni - il 24 giugno sarà una nuova sfida al ballottaggio : i comuni che tornano al voto : Il Movimento 5 stelle è in affanno mentre il Partito Democratico a dirla con l'ex premier Gentiloni "è in difficoltà ma non è morto". Questa potrebbe essere la sintesi dei risultati delle ...

Pd : torna 'Democratici per Milano' - il 18 giugno Sala e Franceschini : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Dopo il successo dello scorso autunno, tornano gli appuntamenti del lunedì organizzati da 'Associazione Democratici per Milano'. Obiettivo del ciclo di incontri è approfondire le tematiche dell’attualità politica e ad offrire un contributo di idee alla riflessione che s

Dal 21 giugno torna Cinemambulante : Il cinema esce dalle sale per incontrare il pubblico dei paesi e dei borghi, nelle piazze, nei cortili, nei giardini delle ville del Friuli Venezia Giulia. E non si ferma qui: oltre a mostrarsi al ...

Wellness al parco : dall'11 giugno torna l'iniziativa Cna per il benessere : l'iniziativa, organizzata dalla CNA di Ravenna e da Wellness Foundation di Cesena con il patrocinio del Comune, vede protagoniste quattro palestre del territorio: Free Time, Aquae Sport Center, Move ...

Torna Estate Sforzesca - ogni sera al Castello musica teatro e danza dal 9 giugno al 26 agosto : Nella splendida cornice del Cortile delle Armi ogni sera, dal 9 giugno al 26 agosto, parole musica e passi di danza animeranno l'Estate di cittadini e dei turisti in visita in città con spettacoli a ...

Torna sabato 16 giugno la Notturna di San Giovanni : Ma la Notturna di San Giovanni è anche una corsa aperta a tutti, per una bellissima festa dello sport in linea con gli eventi che Firenze Marathon ci ha insegnato ad amare in tutti questi anni di ...

Techetechetè torna dall’8 giugno su Rai 1 : Al via una nuova stagione di Techetechetè, il popolare programma di video frammenti trasmesso nella fascia access prime time di Rai 1: ecco le anticipazioni Tutto pronto per il ritorno di Techetechetè, il popolare programma che da anni ridona nuova vita al vastissimo repertorio presente nelle Teche della Rai. Scopriamo cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione in partenza su Rai 1. Techetechetè su Rai 1: quando inizia Al via da venerdì 8 ...

Dal 14 giugno torna la Festa della ciliegia al Bagnoro : musica - sport - solidarietà e piatti prelibati : Nutrito il programma degli spettacoli di ogni sera: Lunedì 13 la serata di apertura è riservata allo splendido spettacoli di fuochi con i Lux Arcana, giovedì 14 la musica di Cavatini dj, venerdì 15 ...

Ciak Junior ritorna dal 10 giugno su Canale 5 : Torna su Canale 5 “Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi” il progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi: le anticipazioni Tutto pronto per la 29esima di Ciak Junior, il progetto internazionale di cinema fatto dai ragazzi per i ragazzi. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova edizione in arrivo su Canale 5. Ciak Junior 2018: quando va in onda Al via da domenica 10 giugno 2018 ...