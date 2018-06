Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez lasceranno l’Italia?

Giulia De Lellis e Ignazio Moser hanno litigato per Andrea Damante : Ignazio Moser e Giulia De Lellis in lite: c’entra Andrea Damante Giulia De Lellis e Ignazio Moser avrebbero litigato nell’ultimo periodo a causa della troppa vicinanza ed invadenza di Andrea Damante con il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Davvero un brutto colpo per i fan delle due coppie che si erano conosciute al Grande Fratello Vip 2 grazie alla partecipazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, del ciclista e della ...

Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser : ‘Al Grande Fratello Vip ho cercato di resistere’ : “Ho cercato in tutti i modi di resistere per quaranta giorni. Non mi sembrava giusto risolvere la cosa senza parlare con il mio fidanzato. Ignazio in questo mi ha aiutato molto”. A parlare è Cecilia Rodriguez che in una lunga intervista per Quotidiano.net torna inevitabilmente sulla sua storia con Francesco Monte, lasciato in diretta al Grande Fratello Vip dopo 4 anni di relazione per iniziare una storia con Ignazio Moser. ...

Belen e la Lucarelli ai ferri corti : Selvaggia però piace a Ignazio Moser : Belen e la Lucarelli ai ferri corti: le battute di Selvaggia su Cecilia Rodriguez però piacciono a Ignazio Moser Che tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è risaputo. Oggi, però, tra le due donne spunta una terza persona a far saltare questi equilibri già precari, ovvero: Ignazio Moser. Che il fidanzato […] L'articolo Belen e la Lucarelli ai ferri corti: Selvaggia però piace a Ignazio Moser proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sempre più innamorati : dopo le Maldive - il loro amore tra le meraviglie del Bormio [GALLERY] : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo le vacanze alle Maldive si concedono un’altra rigenerante pausa: i piccioncini in un hotel del Bormio Come se non bastassero le rigeneranti vacanze alle Maldive, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si concedono un’altra pausa. Nelle QC Terme Bagni di Bormio i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip se la spassano tra piscine all’aperto con vista sui monti. La passione tra i due cresce ...

Uomini e Donne - Virginia Stablum : "Ignazio Moser? Nessun rancore" : Virginia Stablum, neo fidanzata di Nicolò Brigante, conosciuto ad Uomini e Donne, questa settimana, al settimanale Nuovo Tv, ha confessato di avere intenzioni davvero serie e di voler passare la vita con il ragazzo che è riuscito a farle superare la rottura con Ignazio Moser, adesso, impegnato sentimentalmente con Cecilia Rodriguez, conosciuta, mesi fa, all'interno della casa del Grande Fratello Vip: Con il mio ex, Ignazio Moser, non ci ...

Virginia Stablum parla di Ignazio Moser : ecco in che rapporti sono rimasti : Virginia Stablum e Ignazio Moser sono stati insieme: ecco in che rapporti sono oggi Virginia Stablum è nota per il suo percorso a Uomini e Donne culminato poi con la scelta di Nicolò Brigante; Ignazio Moser è famoso per la sua tormentata storia d’amore con Cecilia Rodriguez, nata al Grande Fratello Vip. Cosa hanno in […] L'articolo Virginia Stablum parla di Ignazio Moser: ecco in che rapporti sono rimasti proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 2 - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : "Ci piacerebbe avere un bambino tutto nostro” : Intervistati dal settimanale Gente, i due ragazzi rivelano alcuni retroscena della loro storia d'amore.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono un figlio : la rivelazione : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avranno presto un figlio? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornati dalle loro vacanze alle Maldive sono stati intercettati dai giornalisti di Gente i quali hanno chiesto alla famosa coppia come stessero andando le cose tra di loro. A prendere parola per primo è stato l’ex ciclista che ha affermato che quando si sta così bene con una persona viene addirittura spontaneo pensare e parlare del futuro. ...