I rischi sul cammino di Trump e Kim dopo lo storico vertice 

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare ...

Moody's «si fida» di Esselunga e conferma il rating sul debito Anche se c'è il rischio Italia : Prestare soldi a Esselunga è meno rischioso di fare credito allo Stato Italiano. Lo sostiene Moody's che ieri ha confermato il rating di Esselunga a «Baa2» con prospettive negative che riflettono la ...

Incidenti sul lavoro : il rischio aumenta in base al clima : Temperature estreme potrebbero avere una diretta correlazione con gli Incidenti sul lavoro: troppo caldo o troppo freddo sono due condizioni nelle quale è più facile incorrere in qualche tipo di incidente se si è al lavoro. Lo rivela uno studio – il primo condotto su questo argomento su un campione cosi’ consistente di casi – condotto da un gruppo di ricercatori del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), un centro ...

Ricerca : ombre sull’editing genetico - potrebbe aumentare i rischi di cancro : Secondo un nuovo studio del Karolinska Institutet di Stoccolma e dell’Università di Helsinki pubblicato su “Nature Medicine”, l’uso terapeutico dell’editing genetico, attraverso la tecnica “Crispr–Cas9“, potrebbe inavvertitamente aumentare il rischio di cancro. Crispr–Cas9 è un sistema che può essere programmato verso un punto preciso del genoma, e tagliare il Dna per correggerne frammenti ...

Aquarius - spunta video sulla nave. Msf : "A rischio persone vulnerabili" : Per il ministro Toninelli non c'è emergenza, ma Medici senza frontiere parla di donne incinte ustionate e casi di ipotermia

BRESCIA E SONDRIO - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Lombardia - Del Bono salva Pd : a rischia ‘feudo’ Cinisello : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: trionfo Del Bono alla Loggia. Se Del Bono può ben definirsi il “salvatore” del Partito Democratico in queste ELEZIONI COMUNALI, di certo non si può dire che la parte rossa “storica” della Lombardia viva lo stesso stato di salute di BRESCIA.

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia ma rischia Siena : A seguire: Cristiano Ciriaco Rocchetti per il Movimento 5 stelle è al 16,35%; Mauro Di Dalmazio , liste civiche Azione politica e Al centro per Teramo, è all'11,73%; Giovanni Cavallari , lista civica ...

Elezioni comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

Elezioni comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

Elezioni comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generale frenata e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il Pd tiene Brescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al centrodestra. Fatta eccezione per la Sicilia, la ...

Comunali - i primi risultati. M5s a rischio bocca asciutta : Affluenza prima in aumento e poi in calo per le elezioni Comunali. Sia nella rilevazione delle 12 (19.82%) che in quella delle 19 (44.05%) i dati sono più alti rispetto alle consultazioni omologhe (rispettivamente 14.48% e 40.03%). I dati, specifica il Viminale, non tengono conto della Sicilia. Una prospettiva che cambia dopo i primi rilevamenti successivi alle 23, orario della chiusura delle urne. A recarsi alle urne infatti sarebbero stati ...

Telefono alla Zanzara e insulta papa Francesco : rischia cinque anni di carcere : rischia fino a cinque anni di carcere per vilipendio a un Capo di Stato l'uomo che l'8 dicembre 2016 attaccò pesantemente papa Francesco nel corso di una trasmissione diffusa in diretta dalla trasmissione "La...

Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara : rischia 5 anni di carcere/ Ora è pentito : “chiedo perdono” : Insulta Papa Francesco in diretta a La Zanzara: rischia ora 5 anni di carcere. "Chiedo perdono": pentito il 62enne Donato Ricci, ha scritto a Bergoglio e Ratzinger(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:39:00 GMT)