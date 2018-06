I Pacchi Di Amazon Saranno Consegnati Anche Di Sera E Nel Weekend

Poste - alleanza con Amazon : Pacchi anche di sera e nel week end : Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon , per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale. L'accordo che, annuncia una nota di Poste , avrà una durata di 3 anni e sarà ...

Poste - alleanza con Amazon : Pacchi anche di sera e nel weekend : Poste Italiane ha raggiunto un accordo con Amazon , per la consegna di prodotti e-commerce sul territorio nazionale. L'accordo che, annuncia una nota di Poste , avrà una durata di 3 anni e sarà ...

Amazon - viaggio tra uomini - Pacchi e scaffali robot nel centro di Passo Corese : La prima cosa che ti colpisce appena entri nel pachidermico centro di distribuzione Amazon a Passo Corese, frazione di Fara Sabina solo formalmente in provincia di Rieti visto che il casello di Fiano Romano è a un Passo, è l’ordine. “Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa”, mi accoglie Gualtiero Bestetti, responsabile Sud Europa per il settore ingegneria e manutenzione di questi colossali hub che smerciano prodotti ai quattro angoli dei ...