I Mondiali | storia di un grande amore

Mondiali - i calciatori più vecchi della storia e l’egiziano che li batterà : Venerdì, se sarà in campo contro l’Uruguay, c’è da giurare che il cuore gli batterà forte, nonostante l’esperienza accumulata in una carriera infinita: Essam El Hadary, portiere e capitano dell’Egitto, si appresta a debuttare in un Mondiale di calcio alla veneranda età di 45 anni e 5 mesi. Record assoluto di longevità agonistica nella lunga storia del torneo iridato: più anziano dell’highlander Faryd Mondragon, che a “Brasile 2014″ ...

Inghilterra ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : Calendario 18 Giugno: Tunisia 23 Giugno: Panama 28 Giugno: Belgio La scheda-video Video - Inghilterra a Russia 2018: la scheda-video 01:32 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo Risultati Inghilterra ...

Tunisia ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : storia nella Coppa del Mondo Questa sarà la loro quinta fase finale e la prima in 12 anni. Hanno vinto la loro prima partita di Coppa del mondo nel 1978, battendo in rimonta il Messico 3-1, e, così ...

Belgio ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : I Red Devils hanno fatto sette apparizioni alla Coppa del Mondo prima di avere davvero un impatto - che è arrivato in Messico nel 1986, dove sono caduti al cospetto di un'Argentina ispirata da Diego ...

Panama ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : L'allenatore: Hernan Darío Gómez Gómez è uno dei quattro ct ad aver guidato tre diverse nazioni in una Coppa del Mondo, avendo precedentemente allenato la Colombia per i Mondiali del 1998 e l'Ecuador ...

Gli 8 look più strani della storia dei Mondiali di Calcio : Al fischio d'inizio del mondiale russo mancano poco più di 72 ore, ma i calciatori delle varie nazionali cominciano già a pettinarsi. Come il capitano della selezione giapponese Yuto Nagatomo, che all'arrivo a Mosca ha sorpreso i fan con una cresta bionda platino, simile a quella dei "super sayan" del celebre cartone animato nipponico Dragonball. Solo l'ultimo dei tanti look stravaganti sfoggiati da singoli o da intere squadre ...

##Al via Mondiali in Russia - i più costosi della storia : ... il primo match è tra i principali produttori di petrolio al mondo, .L'ospitata russa del Mondiale è un progetto guidato personalmente da Putin, secondo le parole dell'ex ministro dello sport Vitaly ...

Mondiali Russia 2018 - Nagatomo si fa biondo : tutti i look più strani nella storia della Coppa del Mondo : Pochi eventi come i Mondiali di calcio possono godere di un'attenzione mediatica di questo tipo. In ogni angolo del Mondo, gli appassionati si godono una delle competizioni sportive più affascinanti ed è un'occasione, per i calciatori, di sfoggiare look davvero impressionanti. L'ultimo ad aver attirato l'attenzione ...

Mondiali di calcio in Russia : storia e scandali di 11 città in cerca di gloria : Aspettando il fischio di inizio la rassegna dei templi del calcio russi otto dei quali costruiti per l'evento calcistico

Dal 'Tango' al 'Teamgeist' : i 10 palloni più belli della storia dei Mondiali : E, in vista del Mondiale, abbiamo scelto i 10 palloni più belli utilizzati nella storia della Coppa del mondo. Dal Tango al Telstar , dall' Etrusco al Tricolore , passando, ovviamente, per il ...

Mondiali - la storia di Uruguay 1930 : ... carismatico difensore, e gli interni Scarone, forse all'epoca il più forte calciatore al mondo, e Petrone. Altri elementi degni di nota sono il centravanti Peregrino Anselmo e soprattutto "la ...

Australia ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : storia nella Coppa del Mondo L'Australia ha dovuto aspettare fino al 1966 per prendere parte alle qualificazioni Mondiali e ha partecipato alle sue prime fasi finali nel 1974 nella Germania ...

Francia ai Mondiali 2018 : rosa - giocatori da seguire - storia e prospettive : Rigoroso e pragmatico, questo gestore di uomini ha permesso ai Bleus di raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo 2014 e la finale di Euro 2016 e ora sogna di alzare ulteriormente l'...