I Mondiali 2026 si giocheranno in Canada | Stati Uniti e Messico 

Mondiali 2026 - vince la candidatura congiunta di Stati Uniti-Canada-Messico : La fifa ha deciso oggi l'assegnazione dei Mondiali di calcio che si giocheranno nel 2026, dopo quelli in Qatar nel 2022: a vincere è stata la triplice candidatura congiunta di Stati Uniti, Canada e ...

Mondiali 2026 in Usa-Canada-Messico : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura nordamericana ha ricevuto 134 voti ...

Calcio - i Mondiali 2026 si svolgeranno in Usa e Canada. Sconfitto il Marocco : Assegnata pochi minuti fa l’organizzazione dei Mondiali di Calcio del 2026: la rassegna iridata si terrà, per la prima volta nella storia, in tre Paesi. A vincere infatti è stata la candidtura congiunta, avanzata dalla CONCACAF, di Canada, Stati Uniti e Messico: dopo USA 1994 si ritorna dunque in Nordamerica. Unica avversaria in campo, la candidatura, avanzata dalla CAF, del Marocco, che però, nelle previsioni della vigilia, aveva ...

Mondiali calcio 2026 assegnati a Usa - Canada e Messico : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] 'Grazie mille per questo grande onore, per il privilegio di poter ospitare i Mondiale', ha ...

Mondiali Fifa 2026 - dove si giocano?/ Usa - Canada e Messico : i primi in 3 stati! : Mondiali 2026, dove si giocano? La Fifa assegna in Mondiali a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Mondiali 2026 in Usa-Canada-Messico : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura nordamericana ha ricevuto 134 voti ...

Fifa - i Mondiali 2026 vanno a Canada - Messico e Stati Uniti. Marocco battuto : Il Mondiale 2026, il primo a 48 squadre, si giocherà in Nord America: ha vinto la candidatura United, cioè Canada-Usa-Messico, con 134 voti, al primo scrutinio. Il 67% del totale , erano 203 i voti ...

Mondiali 2026 - assegnati a Usa - Messico e Canada : battuta candidatura del Marocco. Sarà la prima volta a 48 squadre : Il Mondiale di calcio del 2026 si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Lo ha deciso il Congresso della Fifa riunito a Mosca alla vigilia del fischio d’inizio della Coppa del Mondo in Russia. La candidatura congiunta ha battuto quella del Marocco, sua unica rivale. Il calcio tornerà in Nordamerica 32 anni dopo i Mondiali di Usa 94, vinti dal Brasile ai rigori contro l’Italia di Arrigo Sacchi. Il Messico, d’altra parte, ...

I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America : Fra Canada, Stati Uniti e Messico: lo ha deciso stamattina la FIFA, che ha scartato la candidatura del Marocco The post I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America appeared first on Il Post.

I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America - tra Canada - Stati Uniti e Messico : L’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 è stata assegnata alla candidatura congiunta di Canada, Stati Uniti e Messico. Nel corso del 68mo congresso della FIFA, che si è svolto oggi a Mosca, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali 2018, la The post I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America, tra Canada, Stati Uniti e Messico appeared first on Il Post.

Usa - Messico e Canada ospiteranno i Mondiali 2026 : battuto il Marocco : Saranno Usa, Canada e Messico ad ospitare i Mondiali 2026: la decisione è stata presa nel corso del Consiglio Fifa. battuto il Marocco nel primo ballottaggio. L'articolo Usa, Messico e Canada ospiteranno i Mondiali 2026: battuto il Marocco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Oggi la FIFA assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 : La FIFA, l’organo che governa il calcio internazionale, assegnerà Oggi a Mosca l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026. Le due candidature in corsa sono quella del Marocco e quella unitaria presentata dai più importanti paesi del Nord America: Stati The post Oggi la FIFA assegnerà l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 appeared first on Il Post.

Mondiali : 2026 - 'Uefa voti Marocco' : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Domani l'assemblea della Fifa dovrebbe decidere l'assegnazione del Mondiale 2026, per cui sono in lizza il Marocco e il problematico trio Stati Uniti-Canada-Messico. Entrambi i ...

Mondiali : 2026 - 'Uefa voti Marocco' : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Domani l'assemblea della Fifa dovrebbe decidere l'assegnazione del Mondiale 2026, per cui sono in lizza il Marocco e il problematico trio Stati Uniti-Canada-Messico. Entrambi i ...