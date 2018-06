I Mondiali 2026 saranno ospitati da Canada | Messico e Usa

Mondiali 2026 : si svolgeranno in Usa-Canada-Messico : I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura nordamericana ha ricevuto 134 voti contro i 65 dei marocchini Grazie mille per questo grande onore, per il privilegio di poter ospitare i Mondiale”, ha detto Carlos Cordeiro, presidente della federazione calcio statunitense. “Grazie anche alla federazione marocchina. In fin dei conti siamo tutti ...

A Canada - Messico e Stati Uniti i Mondiali 2026 : (foto: fifa.com / YouTube) La candidatura congiunta tra Canada-Stati Uniti-Messico si è aggiudicata l’assegnazione dei Mondiali 2026, superando il Marocco per 134 voti contro 65. Il Marocco ha quindi incassato l’ennesima bocciatura, la quinta insieme a quelle del 1994, 1998, 2006 e 2010. Non hanno quindi infierito le tensioni politiche tra Canda e Usa (dazi e attriti che hanno peraltro fatto fallire il recente G7) e neppure quelle ...

I Mondiali di calcio 2026 si terranno in Stati Uniti - Canada e Messico - : Lo ha deciso il Congresso della Fifa a Mosca. La candidatura americana si è imposta su quella del Marocco, sua unica rivale

I Mondiali 2026 si giocheranno in Usa - Messico e Canada : La decisione era già nell'aria, ma ora è ufficiale: i mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in America. La Fifa ha infatti scelto la candidatura congiunta di Usa, Messico e Canada, che hanno battuto la concorrenza del Marocco.BREAKING: FIFA votes to play 2026 World Cup in North America over Moroccan bid. Matches will be held in U.S., Canada and Mexico. — The Associated Press (@AP) 13 giugno 2018La coppa del mondo ...

Mondiali 2026 assegnati a Stati Uniti - Canada e Messico : sarà la prima edizione a 48 squadre : Stati Uniti, Canada e Messico si sono aggiudicati l’edizione dei Mondiali 2026, la prima in formato XXL a 48 squadre partecipanti Il Mondiale di calcio del 2026 si celebrerà negli Stati Uniti, Canada e Messico, secondo quanto deciso oggi dal Congresso della Fifa a Mosca. La candidatura nordamericana si è imposta su quella del Marocco, sua unica rivale. La candidatura americana, nota come United 2026, si è imposta sul Marocco con 134 voti a ...

Mondiali 2026 - vince la candidatura congiunta di Stati Uniti-Canada-Messico : La fifa ha deciso oggi l'assegnazione dei Mondiali di calcio che si giocheranno nel 2026, dopo quelli in Qatar nel 2022: a vincere è stata la triplice candidatura congiunta di Stati Uniti, Canada e ...

Mondiali 2026 in Usa-Canada-Messico : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura nordamericana ha ricevuto 134 voti ...

Calcio - i Mondiali 2026 si svolgeranno in Usa e Canada. Sconfitto il Marocco : Assegnata pochi minuti fa l’organizzazione dei Mondiali di Calcio del 2026: la rassegna iridata si terrà, per la prima volta nella storia, in tre Paesi. A vincere infatti è stata la candidtura congiunta, avanzata dalla CONCACAF, di Canada, Stati Uniti e Messico: dopo USA 1994 si ritorna dunque in Nordamerica. Unica avversaria in campo, la candidatura, avanzata dalla CAF, del Marocco, che però, nelle previsioni della vigilia, aveva ...

I Mondiali 2026 si giocheranno in Canada - Stati Uniti e Messico : Il Mondiale russo è alle porte, ma intanto arriva una importante notizia sulle prossime rassegne iridate: la Fifa ha reso noto...

Mondiali Fifa 2026 - dove si giocano?/ Usa - Canada e Messico : i primi in 3 stati! : Mondiali 2026, dove si giocano? La Fifa assegna in Mondiali a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Mondiali 2026 in Usa-Canada-Messico : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura nordamericana ha ricevuto 134 voti ...

Fifa - i Mondiali 2026 vanno a Canada - Messico e Stati Uniti. Marocco battuto : Il Mondiale 2026, il primo a 48 squadre, si giocherà in Nord America: ha vinto la candidatura United, cioè Canada-Usa-Messico, con 134 voti, al primo scrutinio. Il 67% del totale , erano 203 i voti ...

Mondiali 2026 - assegnati a Usa - Messico e Canada : battuta candidatura del Marocco. Sarà la prima volta a 48 squadre : Il Mondiale di calcio del 2026 si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Lo ha deciso il Congresso della Fifa riunito a Mosca alla vigilia del fischio d’inizio della Coppa del Mondo in Russia. La candidatura congiunta ha battuto quella del Marocco, sua unica rivale. Il calcio tornerà in Nordamerica 32 anni dopo i Mondiali di Usa 94, vinti dal Brasile ai rigori contro l’Italia di Arrigo Sacchi. Il Messico, d’altra parte, ...

I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America : Fra Canada, Stati Uniti e Messico: lo ha deciso stamattina la FIFA, che ha scartato la candidatura del Marocco The post I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America appeared first on Il Post.