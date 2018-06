I governatori del Sud fanno quadrato | Musumeci | ' Insieme per lavoro e sviluppo'

Valanga Hotel Rigopiano : indagati D’Alfonso e Del Turco/ Comitato vittime ai governatori Abruzzo : “giustizia” : Tragedia dell'Hotel Rigopiano, indagati i vertici della Regione Abruzzo: accuse di omicidio per inerzia. Avvisi di garanzia per Ottaviano Del Turco, Giovanni Chiodi e Luciano D'Alfonso.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:18:00 GMT)