I diritti tv della Serie A assegnati a Sky e Perform

Ufficiale - i diritti tv della Serie A 2018/21 assegnati a Sky e Perform : “I tre pacchetti sono stati assegnati a Sky e Perform. Mediaset non ha presentato nessuna offerta. Le offerte sono state migliori a rispetto a quanto ci aspettavamo”. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha annunciato l’assegnazione dei tre pacchetti principali per i diritti tv della Serie A per il 2018/21 a Sky e Perform. [IN […] L'articolo Ufficiale, i diritti tv della Serie A 2018/21 assegnati a Sky e Perform è ...

Tre offerte per i diritti tv della Serie A : buste da Sky - Mediaset e Perform : Sarebbero tre le offerte presentate per i diritti tv: le uniche buste sarebbero presentate da Sky, Mediaset e Perform. L'articolo Tre offerte per i diritti tv della Serie A: buste da Sky, Mediaset e Perform è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

diritti tv - il giorno della verità : Con la riunione del consiglio della Lega Serie A prende il via una giornata cruciale per i Diritti tv del campionato. Alle 11 scade il termine per la presentazione delle offerte da parte degli ...

diritti tv - il giorno della verità : ANSA, - MILANO, 13 GIU - Con la riunione del consiglio della Lega Serie A prende il via una giornata cruciale per i Diritti tv del campionato. Alle 11 scade il termine per la presentazione delle ...

diritti tv - Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega : L'emittente statale starebbe lavorando ad un ricorso nei confronti del bando della Lega Serie A per i Diritti tv del prossimo triennio, dal 2018 al 2021. L'articolo Diritti tv, Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parla Soumahoro - il sindacalista che i social vogliono leader della sinistra : ‘Uomo ridotto alla miseria? diritti umani violati’ : Aboubakar Soumahoro è un dirigente italo-ivoriano sindacale della USB 38 anni, laureato in sociologia, è balzato agli onori delle cronache per il suo commovente e appassionato discorso in memoria dell’amico Soumayla Sacko, il giovane maliano, anch’egli sindacalista, barbaramente ucciso in Calabria nei giorni scorsi con un colpo di fucile alla testa. Ospite di Diego Bianchi nella trasmissione Propaganda Live, su La7, le parole di ...

diritti tv - la replica della Rai : 'La Lega riveda la decisione che danneggia i tifosi' : ' La Rai - aggiunge infatti il comunicato - che ha contribuito, nel corso degli anni, a rendere il calcio lo sport più popolare, potrebbe essere costretta a rinunciare a trasmissioni storiche come ...

Immigrazione e lavoro - i braccianti della Piana di Gioia Tauro chiedono a Salvini e Di Maio rispetto e diritti - : È necessaria la volontà politica» conferma Aboubakar Soumahoro, il sindacalista Usb. La pacatezza dei modi e la lucida capacità di analisi di Soumahoro, e di tutti gli altri operatori in questa terra ...

Amazon ha acquistato una parte dei diritti di trasmissione della Premier League per il prossimo triennio : Amazon ha annunciato di aver acquistato all’asta il pacchetto per la trasmissione in diretta streaming di venti partite della Premier League, la prima divisione del campionato di calcio inglese, il più seguito al mondo. A partire dal 2019 e per The post Amazon ha acquistato una parte dei diritti di trasmissione della Premier League per il prossimo triennio appeared first on Il Post.

Amazon sbarca nel calcio : acquistati i diritti tv della Premier League : Il tanto atteso sbarco delle nuove piattaforme nel mondo del calcio diventa realtà: Amazon trasmetterà la Premier. L'articolo Amazon sbarca nel calcio: acquistati i diritti tv della Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

diritti tv - Micciché : 'La caparra di Mediapro? Resta nelle casse della Lega' : 'Il contratto con Mediapro da mezzanotte si è di fatto risolto'. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, spiegando che l'assemblea ha ritenuto le garanzie degli spagnoli '...

Malagutti taglia il traguardo della sua camminata : 2.315 chilometri per i diritti : Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo, da sempre impegnato nel mondo del sociale, ha percorso a piedi 11 regioni italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare la riflessione delle persone su aspetti che...

diritti tv - Mediapro aspetta una mossa della Lega : possibili tutti gli scenari : Mediapro dopo la lettera inviata oggi alla Lega di Serie A, nonostante i toni duri e risoluti, tutti gli scenari sono ancora possibili, e ora attende la prossima mossa della Confindustria del pallone. ...

Governo e diritti civili - M5s venga allo scoperto e eviti l’abbraccio mortale della Lega : di Roberto Claudio Sormani Avviso ai lettori: le opinioni espresse in questo post sono personali e non rappresentano necessariamente quelle dell’Associazione Il Governo è fatto e il Parlamento può finalmente lavorare. I diritti non hanno avuto spazio nel “contratto” di Governo (e per fortuna, dati i contraenti) ma restano una priorità per chi ogni giorno viene bullizzato nelle scuole o per i bambini delle famiglie arcobaleno. Bisogni ...