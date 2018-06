I danni del cambiamento climatico in Mongolia sono già visibili

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Pubblicità - “ecco perché si sposterà sempre più sul web. Ai danni della tv” : I lettori via web aumentano e di conseguenza la Pubblicità online cresce a ritmo sostenuto. Ma dietro il trend positivo si celano due rischi. Il primo è che, in Italia come all’estero, siano i grandi gruppi statunitensi del web ad accaparrarsi la fetta più grande della torta. Il secondo è che a fare le spese dello spostamento dell’advertising sia in prima battuta la carta stampata e poi la tv con la possibilità concreta di un ...

Napoli : danni al terreno di gioco del San Paolo dopo concerto in memoria di Pino Daniele : Il terreno di gioco del San Paolo ha subito diversi danni in occasione del megaconcerto in memoria di Pino Daniele che si è tenuto due giorni fa, ospitando il pubblico anche sul prato. Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo da cui è emerso che diverse zone del terreno di gioco sono rovinate e dovranno subire una rizollatura, in particolare nei pressi delle panchina. I provvedimenti per il terreno di gioco saranno decisi dall’agronomo ...

Incendi - Coldiretti Sicilia : “Agire subito per evitare i danni dell’estate scorsa” : “Gli Incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari“: lo dichiara il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri in riferimento ai roghi che ieri hanno danneggiato alcune strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camerina e costretto ...

Leggere "Crainquebille" per capire i danni dell’uso politico della giustizia : Terzo appuntamento con la collana “Liberi dal populismo”. Cinque libri per pensare in modo diverso in collaborazione con la casa editrice Liberilibri. L’essenza dell’opera d’arte risiede nella sua inesauribile vitalità. Non solo perché resiste all’erosione del tempo, ma perché suscita continuament

Maltempo Toscana - danni dell’8 Maggio : microcredito a imprese e professionisti : Esteso anche alle imprese e ai liberi professionisti delle province di Firenze e Siena che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi dello scorso 8 Maggio 2018, l’accesso al bando per il ‘microcredito’ attivato dalla Regione Toscana lo scorso ottobre. Lo riporta una nota. La giunta regionale ha approvato una delibera, promossa dall’assessore alle attivita’ produttive Stefano Ciuoffo, che modifica ...

TROMBE D'ARIA - TORNADO E GRANDINATE/ Video - Italia nella morsa del maltempo : danni a Noceto : maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Camion contro il porticato della chiesa - il soprintendente : "danni gravi" / FOTO : Prato, 4 giugno 2018 - Alla chiesa di S.Michele e S.Francesco a Carmignano , Prato, , custode tra l'altro della Visitazione del Pontormo, «c'è stato un crollo parziale del porticato rinascimentale: la ...

Prato - il camion della spazzatura abbatte la colonna dell’antica chiesa : danni enormi : Ha sbagliato manovra andando a urtare la facciata della chiesa e abbattendo una colonna del porticato di ingresso. I fatti stamani a Carmignano, in provincia di Prato: l’edificio di culto danneggiato è la pieve di San Michele e San Francesco.Continua a leggere

Scavi di Pompei - turista calpesta tesori dell’antica città/ E' polemica : "danni da pressione antropica" : Scavi di Pompei: scatta la polemica dopo la foto di un turista francese seduto sulla colonna della Basilica. Archeologi, studiosi e guide turistiche in rivolta.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Docenti universitari confermano sciopero degli esami. Lo sfogo del prof : "Facciamo luce sui tagli ai danni degli atenei" : I professori universitari hanno deciso: questo sciopero s'ha da fare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria, infatti, ha confermato la mobilitazione proclamata il 16 febbraio scorso. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primo degli appelli per gli esami della sessione estiva 2017-2018. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018.Nonostante il malcontento degli studenti, che ...

Agricoltori in piazza - Coldiretti : in 100mila attendono i rimborsi - “la burocrazia fa più danni della grandine” : “La burocrazia fa più danni della grandine” “Stato di calamita’ o Calamità di Stato?”, “Il clima cambia i ritardi restano” sono alcuni degli slogan scritti su striscioni e cartelli che gli Agricoltori provenienti da tutta Italia hanno esposto davanti al Ministro delle Politiche Agricole per protestare contro le insolvenze dello Stato, debitore di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti dovuti per le assicurazione contro le ...