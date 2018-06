Huawei P20 e P20 Pro hanno superato 6 milioni di unità vendute

La TWRP adesso supporta anche OnePlus 6 - Huawei P20 Pro e non solo : La TWRP è senza ombra di dubbio la custom recovery più famosa ed usata dagli appassionati di modding e adesso supporta anche alcuni nuovi device, tra i quali anche nuovi top di gamma del calibro di OnePlus 6 e Huawei P20 Pro ed il gigantesco Xiaomi Mi Max 2. L'articolo La TWRP adesso supporta anche OnePlus 6, Huawei P20 Pro e non solo proviene da TuttoAndroid.

UMIDIGI Z2 sfida Huawei P20 : chi ha la miglior colorazione Twilight? : UMIDIGI Z2 lancia la sfida, almeno a livello di design, a Huawei P20 Pro, a cui si è ispirata per la particolare colorazione Twilight. L'articolo UMIDIGI Z2 sfida Huawei P20: chi ha la miglior colorazione Twilight? proviene da TuttoAndroid.

Super sicuri Huawei P20 e P20 Pro con aggiornamento 128 : cos’è Google Smart Lock : Un nuovo aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro è partito. Il pacchetto 128, è disponibile sia per il modello "standard" di punta di questo 2018 sia per quello premium (i modelli interessati sono siglati come CLT-L29, CLT-L09, EML-L09 e EML-L29 e tra le corpose novità, oltre alla patch di sicurezza Google, è incluso pure il Google Smart Lock. Partiamo prima dalla patch di sicurezza ora disponibile sui due Huawei P20 e collega. Nonostante il mese ...

Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno : Nokia 6.1 - Honor 10 - Huawei P20 - Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 6 giugno sono: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni su Vodafone Happy Friday dell’8 giugno : Huawei P20 a prezzo stracciato? : Da un po' di tempo a questa parte le promozioni Vodafone Happy Friday fanno sempre discutere parecchio, come abbiamo avuto modo di osservare anche la scorsa settimana su queste pagine. A maggior ragione, sarà importante prestare molta attenzione a quanto avverrà il prossimo 8 giugno, perché i rumors degli ultimi minuti ci parlano di una promozione davvero allettante da parte della compagnia telefonica. Soprattutto per il pubblico che intende ...

Il prossimo Vodafone Happy Friday potrebbe offrire Huawei P20 a un valido prezzo : Il prossimo Vodafone Happy Friday potrebbe offrire Huawei P20 a un prezzo decisamente interessante, sempre che non abbiate problemi a restare con l'operatore per 30 mesi: niente anticipo e 30 rate da 10,99 euro, per un totale di 329,70 euro. L'articolo Il prossimo Vodafone Happy Friday potrebbe offrire Huawei P20 a un valido prezzo proviene da TuttoAndroid.

Ritorno all’aggiornamento per Huawei P20 e P20 Pro : le novità delle build di maggio : In rilascio per Huawei P20 e P20 Pro l'aggiornamento di maggio, che si presenta molto più corposo del previsto, sforando perfino la soglia dei 3GB di dati da scaricare: EML-L09C432B128 e CLT-L29 8.1.0.128(C432), rispettivamente per ciascuno dei due modelli sopra menzionati. Partiamo dicendo che entrambe le versioni software risultano basate su Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1, l'ultima versione concepita sia da Google, per quanto riguarda l'OS, che ...

Huawei P20 Adattatore USB Tipo C jack Audio 3 - 5mm per cuffie : Una delle novità introdotte da Huawei sul telefono Android P20 è quello di aver tolto il jack da 3.5 mm per collegare cuffie e auricolari così che non potrete più usare le vostre care cuffie per ascoltare la musica.

Smartphone Android in offerta oggi 3 giugno : Huawei P10 - Nokia 6.1 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 3 giugno sono: Nokia 6.1, Huawei P10, Honor 9 Lite, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 3 giugno: Huawei P10, Nokia 6.1, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Dal 31 maggio il volantino Mediaworld : Huawei P10 Lite - P20 Lite e P8 Lite 2017 a prezzo scontato : Si riaffaccia un nuovo volantino Mediaworld nella giornata di oggi 31 maggio, valido fino al giorno 6 giugno. In prima pagina non si può fare a meno di notare la presenza scenica di Huawei P10 Lite, visto soprattutto il prezzo cui viene proposto, pari per l'occasione ad appena 199 euro (ricordiamo il listino, di 249 euro). Nonostante l'aggiornamento Oreo sia ormai alle porte per questo prodotto, alcuni di voi, quelli più esigenti, potrebbero ...

Huawei P20 icona a forma di occhio su barra di stato : Huawei ha inserito sul suo telefono Android P20 molte funzioni che altri smartphone non possiedono. Il modo migliore per avvisare l'utente che una funzione è attiva sul telefono è quella di mostrare un simbolo sulla barra di stato di Android che si trova in alto sullo schermo del telefono.

Novità in vista Huawei P20 Lite - P8 Lite - LG G3 e G4 Vodafone : aggiornamenti in arrivo : Si parla molto in queste ore dei device brandizzati Vodafone, considerando il fatto che anche smartphone dal comparto hardware non di primissima fascia come i vari Huawei P20 Lite, P8 Lite, LG G3 e G4 sono destinati a ricevere un nuovo aggiornamento. Dopo le notizie riguardanti il Samsung Galaxy S7 marchiato dallo stesso operatore e condivise proprio sulle nostre pagine in mattinata, tocca dunque analizzare la questione più da vicino grazie a ...

Huawei Mate 10 Pro riceverà la stabilizzazione elettronica di P20 Pro da domani : Inizierà domani il roll out dell'aggiornamento che porterà su Huawei Mate 10 Pro il sistema di stabilizzazione elettronica visto su Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceverà la stabilizzazione elettronica di P20 Pro da domani proviene da TuttoAndroid.

Fino al 3 giugno le offerte Unieuro con Huawei P20 Lite a prezzo speciale : Il nuovo Huawei P20 Lite è senza dubbio uno degli smartphone appartenenti alla fascia media del mercato più interessanti al momento e non è un caso che cresce sempre più il numero degli acquirenti pronti ad averlo tra le mani. A tal proposito continua un’offerta super per chi ha intenzione di acquistare questo device tramite le offerte Unieuro, considerando che la catena ha prorogato Fino al 3 giugno gli sconti del 20% su alcuni prodotti ...