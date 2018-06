House of Cards | Robin Wright sarà il nuovo Presidente | dopo lo scandalo molestie sessuali

Ascesa e declino di “House of Cards” : dall’originale inglese alla nuova stagione senza Kevin Spacey : Bloccata dalle pesantissime accuse di molestie sessuali rivolte a Kevin Spacey, che parevano averne decretata la fine prematura e definitiva, la serie «House of Cards» tornerà. L’annuncio non è di oggi: era stato dato nei giorni degli Oscar, quando era stato lanciato un teaser in cui Robin Wright nei panni di Claire Underwood, dallo Studio Ovale, a...

House of Cards - Robin Wright (finalmente) Presidente : Sarà Robin Wright la grande protagonista della stagione finale di House of Cards. La serie tv, orfana di Kevin Spacey (allontanato dalla produzione dopo lo scandalo sessuale che l’ha travolto), ha comunque trovato il suo Presidente in Claire Underwood. Nell’ultima sequenza della quinta stagione la si era lasciata nello Studio Ovale, pronta a godersi quel potere conquistato con tanta fatica, abilità, compromessi e intrighi, non senza ...

Prime foto di House of Cards 6 - Robin Wright è la Presidente Underwood nell’era post Kevin Spacey : Robin Wright è la protagonista assoluta nelle Prime foto di House of Cards 6. La serie targata Netflix mostra il nuovo e ultimo capitolo con Claire Underwood come Presidente degli Stati Uniti nell'era post Kevin Spacey. Per la donna, la sesta stagione rappresenta l'anno del riscatto. L'ultimo episodio della passata stagione si era concluso con gli Underwood e le loro macchinazioni. Frank aveva fatto in modo che Claire diventasse la leader, ma ...

Netflix mostra le prime immagini di House of Cards e con Away ci porta su Marte : Giornata di annunci in casa Netflix, tra teaser trailer trasmessi durante i Tony Awards (The Good Cop, qui sopra), le immagini ufficiali di House of Cards, l'accordo con Barbara Streisand e ben due nuove serie tv, Away che ci porterà su Marte e Kaos ispirata alla mitologia greca. Non c'è alcun annuncio ufficiale, invece, riguardante la terza stagione de La Casa di Carta. Nelle ultime ore online circola un'immagine che ne annuncia l'arrivo a ...

House of Cards 6 - fine dei giochi : Robin Wright saluta il pubblico cosi` : House of Cards è stata una serie rivoluzionaria sotto diversi punti di vista: termina con la sesta stagione, dopo aver perso il suo personaggio principale, Frank Underwood, a causa dello scandalo che ...

Robin Wright : «House of Cards? La mia famiglia» : Caschetto biondo, sguardo concentrato, mani giunte e insanguinate. È così che Robin Wright si presenta nell’ultimo scatto del suo profilo Instagram, fiera di annunciare la fine delle riprese della sesta e ultima stagione di House of Cards, political-drama, faro di una serialità nuova, avveniristica. «Venerdì scorso abbiamo concluso le riprese dell’ultima stagione di House of Cards», scrive l’attrice con un filo di ...

Terminate le riprese di House of Cards 6 - lo annuncia Robin Wright con una nuova e inquietante foto di Claire : Il sipario su House of Cards 6 è ufficialmente calato, almeno per quel che riguarda la produzione: le riprese della stagione finale della serie targata Netflix sono Terminate, come ha annunciato su Instagram la protagonista Robin Wright. L'attrice ha infatti condiviso uno scatto promozionale della sua Claire Underwood, nel quale compare con le mani grondanti di sangue. "Lo scorso venerdì abbiamo finito di filmare l'ultima stagione di House of ...

House Of Cards - ecco la prima immagine della sesta stagione : As of last Friday, we finished filming the final season of @HouseofCards. Working with our cast and crew has been an absolute joy. We became a family and I will miss you all and the nonstop laughs! Thank you @netflix & MRC for all of your support through the years!! A post shared by Robin Wright (@robingwright) on May 31, 2018 at 2:05pm PDT Si avvicina sempre più in modo concreto la conclusione della serie culto di Netflix House of ...

Perché Di Maio non ha mai guardato «House of Cards» (e Di Battista sì) : Ora: menomale che Frank Underwood non c’è più (per Kevin Spacey la Casa Bianca è diventata ormai l’ultimo dei problemi), Perché se il buon vecchio Frank avesse visto il pasticciaccio combinato in Italia dal leader del M5S Luigi Di Maio, sarebbe andato su tutte le furie. E non a torto. LEGGI ANCHESalvini e Di Maio, una storia d'amore durata 84 giorni Ce lo domandiamo anche noi: possibile che non una ma bensì cinque stagioni di House of Cards non ...

