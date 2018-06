Harry Styles | 5 momenti memorabili successi durante i suoi live

Harry Styles chiede la carta d’identità ad una fan per accertarsi del suo compleanno (video) : Una bizzarra richiesta sul palco del Live On Tour durante la recente tappa della tournée a Sunrise, in Florida: Harry Styles chiede la carta d'identità di una fan in mezzo al pubblico. Durante il concerto tenutosi a Sunrise, come suo solito Harry ha chiesto se qualcuno compisse gli anni: un siparietto ormai ricorrente durante i suoi concerti è proprio il momento in cui Harry chiede al pubblico di cantare "Happy Birthday" a coloro che nel ...

L’omaggio di Harry Styles in Florida contro la violenza armata - un messaggio importante dopo le sparatorie nelle scuole in Texas e Parkland (foto) : Un tributo importante quello di Harry Styles in Florida contro la violenza armata: il cantante inglese ha fatto tappa a Sunrise con il Live On Tour sabato 9 giugno al BB&T Center. Harry è salito sul palco indossando un semplice completo nero, ma cucito sulla giacca si è potuto notare un fiocco arancio: un simbolo, nulla di più, in memoria dei fatti che nei mesi scorsi hanno colpito il Texas e la California. In particolare, lo scorso 14 ...

Le parole d’incoraggiamento di Harry Styles a Houston ad un piccolo fan emozionato : “Piangere è una cosa da uomini” (foto e video) : Dolci parole di conforto ed incoraggiamento quelle di Harry Styles a Houston per il piccolo Daniel, durante un concerto tenutosi lo scorso 7 giugno. Il giovane fan è stato notato da Harry in mezzo al pubblico, in quanto in possesso di un cartellone colorato (con le strisce dell’arcobaleno) che riportava le seguenti parole: "Harry, questo è il mio regalo di compleanno". Il giovane Daniel, dunque, ha ricevuto come regalo di compleanno la ...

Una donazione di Harry Styles per un evento dedicato alle donne nel Festival della Pace in Scozia : Un'importante donazione di Harry Styles a sostegno di un Festival della Pace nel mondo che si terrà in Scozia! Da sempre vicino alla beneficenza e alle tematiche sociali, il cantante inglese ha voluto contribuire ad uno trai i numerosi eventi che si svolgeranno all'interno del Festival. Dopo il tour in Europa, che ha fatto tappa anche a Glasgow in Scozia, Harry Styles ha deciso di devolvere una parte dei ricavi dalla vendita dei biglietti del ...

Le maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno : i ricavi a favore di un progetto per ragazzi LGBTQ (foto) : Due speciali maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno: per le settimane a venire, sarà possibile acquistare online sul sito del cantante inglese delle magliette speciali in tema Pride, per celebrare il mese dell'orgoglio gay. Si tratta di due magliette con la celebre stampa del merchandising di Harry Styles "Treat People With Kindness", che per l'occasione presentano i colori dell'arcobaleno, tipici del Gay Pride. È possibile ...

Harry Styles - fish & chips a Londra per Gucci : Lo scorso marzo Harry Styles è stato avvistato in giro per i quartieri a nord di Londra mentre mangiava il più classico dello street food inglese: fish & chips. E ovviamente, non poteva che farlo con il grande stile che lo distingue, tra classico british e dandy contemporaneo. Tuttavia non si trattava di una semplice uscita informale, ma del backstage della nuova campagna Gucci Men’s Tailoring appena svelata dalla griffe, per la quale ...

Il debutto di Harry Styles per Gucci Tailoring 2018 : foto e video dalla nuova campagna pubblicitaria : Il debutto stellare di Harry Styles per Gucci Tailoring 2018, volto della nuova campagna pubblicitaria della nota casa di alta moda italiana: è online da poco il photoshoot realizzato alcune settimane fa a Londra, nei pressi di un Fish & Chips take away di St Albans, cittadina a una quarantina di chilometri dalla capitale inglese. Da sempre grande estimatore di Gucci, tanto che in moltissimi concerti del suo tour ha indossato abiti del ...

Attimi di panico per Harry Styles in Messico a causa di alcuni fan invadenti : minivan assediato e finestrini rotti (foto e video) : Attimi di paura per Harry Styles in Messico, circondato dalle fan agguerrite che per alcuni minuti hanno creato confusione attorno al van con a bordo il cantante. In vista dei concerti in Messico in programma venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno al Palacio De Los Deportes, Harry Styles ha alloggiato in un hotel nelle vicinanze. Albergo che è stato presto scoperto dai fan, che hanno raggiunto la struttura e, una volta avvistato il van del ...

Harry Styles in Brasile interrompe il concerto durante Stockholm Syndrome : malore di una fan tra il pubblico (video) : Il Live On Tour di Harry Styles in Brasile ha fatto tappa martedì 29 maggio all'Espaço das Américas di San Paolo: durante la serata, il cantante è stato costretto a interrompere un'esibizione a causa di incidente tra il pubblico. Poco dopo l'inizio del concerto di Harry Styles in Brasile, nel pieno dell'esibizione di Stockholm Syndrome (hit degli One Direction), improvvisamente il cantante si è allontanato dal microfono e ha fatto cenno alla ...

Il talento nascosto di Harry Styles come giocoliere sul palco del Live On Tour in Sud America (video) : L'uomo dai mille talenti: Harry Styles come giocoliere ci sa proprio fare e l'ha dimostrato in diretta sul palco del Live On Tour 2018, che la sera scorsa ha fatto tappa in Brasile, a Rio De Janeiro. Si sa, i concerti di Harry Styles non sono solamente concerti: sono spettacolo a tutti gli effetti, uno show esilarante ricco di fuoriprogramma e siparietti divertenti per intrattenere il pubblico. Protagonista sempre e solo il cantante ...

