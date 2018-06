Hai capito Antonella Clerici! Ecco dove va ad abitare con il suo Vittorio Garrone

caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 giugno 2018) L’aveva anticipato a febbraio scorso,Clerici, che sarebbe andata a vivere con il suo compagno, il petroliere. “Stiamo valutando il progetto di vivere insieme – raccontava Antonellina in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi –si muove tra Milano, Genova e il Piemonte, io sto a Roma. Riusciamo a vederci soprattutto nei weekend ma, alla nostra età, non ha senso stare così lontani. Per riprogrammarmi, devo considerare molte variabili: il lavoro, gli impegni, la scuola della mia Maelle, le dinamiche della vita di coppia… Cambio vita sicuramente. Non so ancora quando, come ema un cambiamento è nei miei progetti”. La conduttrice diceva anche che voleva avvicinarsi a Milano, perché “lì nei paraggi vivono anche mio padre e mia sorella. Forse sarà già da settembre… Secondo me tutto si deciderà ...