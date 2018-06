Ha l' Hiv da 11 anni ma continua a fare sesso non protetto | 228 potenziali vittime ad

Positivo all’Hiv fa sesso non protetto per 11 anni : 228 potenziali vittime : Affetto da Hiv, avrebbe avuto rapporti non protetti per 11 anni: 228 le potenziali vittime. Arrestato un 35enne anconetano, responsabile di lesioni gravissime dolose ai danni della sua partner, che ha sporto denuncia. I due si erano conosciuti a fine anno ad una cena ed avevano cominciato a frequentarsi assiduamente dal mese di febbraio, fino a quando la giovane, lo scorso mese, dopo una serie di specifici malesseri fisici e insospettita da ...

Ancona : da 11 anni con Hiv - ma aveva rapporti non protetti. Arrestato : Ancona: da 11 anni con Hiv, ma aveva rapporti non protetti. Arrestato L’uomo era sieropositivo ma non adottava nessuna precauzione. Ora si trova nel carcere del capoluogo marchigiano Parole chiave: Ancona ...

Ancona : da 11 anni con Hiv - ma aveva rapporti non protetti. Arrestato - : L'uomo era sieropositivo ma non adottava nessuna precauzione. Ora si trova nel carcere del capoluogo marchigiano

Positivo a Hiv da 11 anni - aveva rapporti non protetti : preso untore : Non adottava alcuna precauzione pur nella consapevolezza di essere Positivo al virus da diverso tempo: ora è in carcere

Sesso non protetto consapevole di avere Hiv da 11 anni - arrestato : Roma, 13 giu. , askanews, Conclusa nelle ultime ore una delicatissima indagine dalla Polizia di Stato di Ancona in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, coordinata dalla Procura della ...

Positivo a Hiv da 11 anni - aveva rapporti non protetti : preso untore : Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore Continua a leggere L'articolo Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore proviene da NewsGo.

Ancona : positivo all’Hiv da 11 anni aveva rapporti non protetti - arrestato “untore” : Era positivo all’Hiv da undici anni e aveva rapporti sessuali non protetti, non adottava alcun tipo di precauzione pur essendo consapevole di essere affetto dal virus. Per questo motivo un uomo, al termine di una indagine condotta dalla polizia, è stato arrestato ad Ancona e portato in carcere.Continua a leggere

Positivo a Hiv da 11 anni - aveva rapporti non protetti : preso untore : Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore Continua a leggere L'articolo Positivo a HIV da 11 anni, aveva rapporti non protetti: preso untore proviene da NewsGo.

Abruzzo - Studentessa stuprata e ricattata : ridotta in scHivitù per 2 anni : L a costringevano ad avere rapporti sessuali, minacciandola di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa. E' quanto accaduto a una ragazza - oggi sedicenne - ridotta in schiavitù per oltre due ...

Ferrara - Willy ucciso a 18 anni : il gip non arcHivia - una pista porta in Vaticano e dai carabinieri : Nuove indagini sull'omicidio di Willy Branchi, il ragazzo 18enne di Goro ucciso il 30 settembre del 1988, in circostanze mai chiarite, nonostante indagini che riguardarono anche un giro di pedofilia: ...

Sicilia : 71 anni da prima seduta Ars - Miccichè visita arcHivio storico (2) : (AdnKronos) - L’elenco dei documenti e delle voci che compongono 'l’albero archivistico' è stato recentemente messo a disposizione di tutti, storici e non solo, nel sito web dell’Ars attraverso una finestra di ricerca per legislatura, materia, soggetto, parola. Un’operazione di fruibilità del patrim

Sicilia : 71 anni da prima seduta Ars - Miccichè visita arcHivio storico : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Un viaggio lungo 34 anni alla scoperta dei 'segreti' parlamentari dell’Assemblea regionale Siciliana, dal verbale della prima seduta, redatto il 25 maggio 1947, fino ad arrivare alle leggi e alle interpellanze del 1981. A pochi giorni dal 71° anniversario della prima s

Si iniettò vaccino 'fai da te' : «Curerò anche cancro e Hiv». Trovato morto in casa a 28 anni : ... anche il cancro, almeno stando alle sue intenzioni: quel gesto, lo scorso febbraio, ad un ritrovo in Texas di 'bodyhackers', lo videro in milioni di persone, grazie alla diretta streaming su ...

Conchita Wurst si confessa sui social : “Sono positiva all’Hiv da molti anni” : Conchita Wurst si confessa sui social: “Sono positiva all’HIV da molti anni” Conchita Wurst si confessa sui social: “Sono positiva all’HIV da molti anni” Continua a leggere