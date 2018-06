Guerra dei brevetti | Samsung non ci sta a pagare 539 milioni ad Apple

Milano - in mille per i porti aperti. Gino Strada : “Hanno idea dei rapporti umani fondati sulla Guerra - come Minniti” : Oltre un migliaio di persone, donne, uomini e bambini, sono scese in piazza a Milano, per protestare contro la decisione del Governo di non far attraccare la nave Aquarius in Italia. In Piazza della Scala, martedì sera, contro i porti chiusi di Matteo Salvini ha trionfato l’hashtag #apriamoiporti. “Non possiamo giocare sulla pelle dei ragazzini e delle donne”, ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, tra i ...

Guerra dei DAZI/ Auto - il vero obiettivo di Trump che fa tremare l'Ue : La GUERRA commerciale a suon di DAZI tra Usa e Unione europea sembra poter entrare davvero nel vivo. Almeno nelle intenzioni di Donald Trump. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La crisi pronta a partire dal dollaro, di M. BottarelliGEO-FINANZA/ Usa-Cina, il poker in corso può far vincere o perdere l'Europa, di F. Accinelli

Dalle sigarette ai jeans - ecco come la Guerra dei dazi farà lievitare i prezzi : Nelle guerre commerciali, non ci sono vincitori. Ma chi ci rimette più di tutti sono i consumatori e le aziende produttrici. Così, adesso che il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporre dazi sull’alluminio e l’acciaio importati da Unione Europea (l’Italia è fra i maggiori esportatori, dopo la Germania), Canada e Messico, facendo appello a «ragioni di sicurezza nazionale», l’Europa sta già preparando misure di ...

Parte la "Guerra" dei dazi. Francia e Germania contro Trump : "Reagiremo in modo robusto" : Parte la "guerra" dei dazi e l'Europa fa già sentire la sua voce con Francia e Germania che annunciano di voler reagire in modo "robusto" alle tariffe Usa su acciaio e alluminio decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.I timori di una guerra commerciale scuotono le Borse. Chiusura negativa a Tokyo. Il calo, nel corso della seduta, è stato frenato da un leggero deprezzamento dello yen, fattore che aiuta le grandi ...

Guerra dei dazi Usa-Ue e test dei mercati al Governo Conte : Non meno caldo, come abbiamo già visto, il tema della Guerra commerciale tra gli Usa ed il resto del mondo compresa la Cina, la grande rivale, al centro di un negoziato nel prossimo week end su cui ...

Nella Guerra dei dazi la Cina ha deciso di giocare in contropiede : Washington chiude, Pechino apre. La Cina mette in campo misure di segno opposto in risposta al rinnovato protezionismo americano: il Consiglio di Stato, presieduto dal premier Li Keqiang, ha ...

Guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt : niente accordo sulla custodia dei figli : I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt non possono allontanarsi dagli Stati Uniti. Questa la decisione dei giudici che avrà validità finché i due divi di Hollywood non avranno finalizzato il divorzio e la battaglia legale per l'affidamento dei loro sei figli non sarà conclusa.Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l'attrice sarebbe piuttosto irritata: "Sta riflettendo su come agire, ma di certo non fa i salti di ...

LA Guerra dei ROSES - TV8/ Info streaming e trama del film con Michael Douglas (oggi - 26 maggio 2018) : La GUERRA dei ROSES, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito che ha anche gestito la regia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 20:49:00 GMT)

La Guerra dei Roses - Tv8/ Curiosità e cast del film con Michael Douglas (oggi - 26 maggio 2018) : La guerra dei Roses, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito che ha anche gestito la regia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:28:00 GMT)

La fase danese e olandese della Guerra dei Trent'anni : Col senno del poi, un trentennio di conflitti ininterrotti sembrano una follia ed è difficile capire come sia stato possibile che l'Europa, tra il 1618 e il 1648, sia precipitata in questo maelström. ...

LA Guerra dei ROSES/ Su Tv8 il film con Michael Douglas (oggi - 26 maggio 2018) : La GUERRA dei ROSES, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito che ha anche gestito la regia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:14:00 GMT)

Samsung e Apple - continua la 'Guerra dei brevetti' : Il colosso sudcoreano condannato a pagare all'azienda di Cupertino 539 milioni di dollari per la violazione di brevetti sul design

L’Europa deve evitare la Guerra commerciale. Il rischio dei dazi : di chi la colpa? : Il diritto economico internazionale vieta a tutte le nazioni del mondo di coltivare prolungati e consistenti surplus commerciali (3%+ del Pil), e di accumulare eccessive riserve valutarie/crediti esteri. In che modo alcuni paesi generano surplus commerciali eccessivi? In due modi. Se i cambi sono flessibili: svalutando la propria valuta in modo squilibrato. Se i cambi sono fissi, abbassando il livello generale dei prezzi al di sotto dei paesi ...

Cina e Usa : nessuna Guerra commerciale - aumentiamo il senso di appagamento dei cittadini dei due paesi : Essendo la Cina la seconda economia del mondo, il suo rapido sviluppo economico e la domanda di consumo energetico da parte di circa un miliardo e 400 milioni di cittadini hanno evidenziato di giorno ...