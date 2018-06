Guasto nella centrale di Saxa Rubra | esplodono tre batterie e salta segnale Rai

digital-news

: Guasto nella centrale di Saxa Rubra, interrotte le trasmissioni di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 - LaStampa : Guasto nella centrale di Saxa Rubra, interrotte le trasmissioni di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 - RaiNews : Panico nella #metro B a #Roma: passeggeri temono esplosione ma è guasto tecnico. Oltre 1.500 persone evacuate dalla… - RaiNews : Al buio e senza aria, panico nella #metroB a #Roma . 'Ho sentito un'esplosione, pensavo a un attentato' ?… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Erano le 20.25 circa quando le trasmissioni delle prime tre reti della tv pubblica si sono improvvisamente interrotte. A provocare il black out delRai è stata l'esplosione di tredellaelettrica di. Su Rai1 era in corso il Tg1 delle 20, che stava mandando in onda un servizio sul Gay Pride, quando lo schermo è diventato nero, provocando numerose reazioni dei telespettatori sui social network...