Grande Fratello VIP 2018 concorrenti | tutti i partecipanti del cast della nuova edizione

Cecilia Rodriguez choc : «Se non fossi stata al Grande Fratello - avrei riprovato con Francesco Monte» : di Emiliana Costa Dopo la presunta disavventura con il permesso di soggiorno , per Cecilia Rodriguez sembra tornato il sereno. E in un'intervista pubblicata sul Quotidiano.net , la sorellina di Belen ...

Ken umano derubato durante il Grande Fratello : Ha dell’incredibile quanto avvenuto ad Angelo Sanzio, il Ken umano del Grande Fratello 2018 che, come riporta il sito Leggo.it, si è visto svuotare il conto in banca mentre si trovava nella casa più spiata d’Italia con prelievi continui per un totale di circa 1400 euro. La ricostruzione dell’accaduto è stata fatta con la stazione dei carabinieri dell’Appia-Caffarella: Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello i ...

Grande Fratello 2018 - Salvo Veneziano : "Ringrazio di essere stato escluso dal cast" : Salvo Veneziano a Mediaset Extra rivela di essere felice di non aver partecipato all'ultima edizione del reality di Canale5, condotta da Barbara D'Urso. Ringrazio Dio di non essere stato incluso nel cast dello show Ha affermato il protagonista della prima edizione del Grande Fratello, che ha anche confermato la versione della vincitrice Cristina Plevani. Alcuni dei concorrenti degli anni passati erano stati richiamati dagli autori del reality ...

Ken Italiano derubato mentre era nella del Grande Fratello : Angelo Giuseppe meglio conosciuto come Angelo Sanzio (il Ken Italiano del GF), ha visto il suo conto corrente svuotato. Prelievi continui, giornalieri, per tutto il periodo in cui il ragazzo era chiuso nella casa di Cinecittà: 1400 euro totali. La ricostruzione dell’accaduto l’ha fatta con la stazione dei carabinieri dell’Appia-Caffarella. Al momento dell’entrata negli studi blindati Angelo ha dovuto lasciare tutti gli ...

Filippo e Lucia dopo il Grande Fratello : presentazioni in famiglia : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Filippo Contri e Lucia Orlando : i due che si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello , contrariamente a quanto in molti si aspettavano, ...

Barbara D'Urso : "Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello perché è un ragazzo per bene" : Ad una settimana dalla finale del Grande Fratello 2018, Barbara D'Urso, in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato i motivi che hanno condotto Alberto Mezzetti alla vittoria. L'amatissima conduttrice, durante tutto il reality, ha scherzato con il vincitore che non ha mai nascosto di avere un debole per lei tanto da strapparle un invito a cena in caso di taglio radicale della folta chioma:prosegui la letturaBarbara D'Urso: ...

Angelo Sanzio derubato mentre era nella casa del Grande Fratello : Prima di affidare i suoi effetti a qualcuno, probabilmente la prossima volta Angelo Sanzio ci penserà due volte. Un brutto episodio per il Ken umano italiano ed ex gieffino che si è visto improvvisamente asciugare il suo conto in banca. Come sia potuto accadere una situazione del genere? E' presto spiegato.Secondo una ricostruzione dei carabinieri dell'Appia-Caffarella che hanno seguito il caso, Angelo prima di entrare nella casa più ...

Cristiano Malgioglio : “Ecco chi ha davvero vinto il Grande Fratello” : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: complimenti speciali a Barbara d’Urso e non solo Cristiano Malgioglio si è divertito davvero molto a vestire i panni dell’opinionista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il noto cantautore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiarando quali sono stati i momenti più belli di questa esperienza da poco conclusa. […] L'articolo Cristiano Malgioglio: ...

