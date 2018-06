GPU Turbo arriverà su tanti smartphone Huawei e Honor | ecco la lista completa

Aggiornamento Turbo GPU anche su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : avviati i test : Il colosso cinese ha iniziato i test per portare a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l'Aggiornamento comprensivo della tecnologia GPU Turbo, che ha fatto il proprio ingresso in scena nel corso della presentazione di Honor Play (non sarà una sua esclusiva, se è questo che vi stavate chiedendo). L'opzione di incremento delle prestazioni grafiche della GPU sapevamo sarebbe arrivata su Honor 10, View 10, 9 Lite e 7X: la novità del giorno ...

Honor 10 riceve un nuovo aggiornamento in attesa della GPU Turbo : Honor 10 si sta preparando a ricevere un nuovo corposo aggiornamento in attesa che venga aperto il programma di beta testing per la tecnologia GPU Turbo.

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro si preparano a ricevere la tecnologia GPU Turbo : Dopo averla presentata su Honor Play, Huawei ha annunciato l'inizio del beta testing della tecnologia GPU Turbo sui suoi dispositivi Mate 10 e Mate 10 pro.

Honor Play è ufficiale in Cina - con GPU Turbo e gaming 4D : Honor ha presentato oggi in Cina il nuovo Honor Play, uno smartphone con spiccate predilezioni per il gaming ma con tanta intelligenza artificiale.