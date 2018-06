Governo | tutte le nomine

La squadra di Governo è completa : tutte le nomine fatte da Lega e M5s : Confermato invece il nome di Laura Castelli, più volte sull'altalena del 'fuori o dentro' il governo: la deputata pentastellata è stata nominata viceministro all'Economia. Figura a sorpresa nella ...

In Spagna nasce il "Governo delle donne" : sono 11 su 17 - e tutte in ruoli chiave : La Spagna volta pagina, il nuovo primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha presentato ieri il suo governo a maggioranza femminile. Su 17 ministri, 11 sono donne. Arrivato al potere venerdì, dopo la caduta del...

Governo : Speranza - esecutivo Conte fa esultare tutte destre Ue : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il Governo Conte fa esultare le destre di tutta Europa a partire da quelle di Orban e Le Pen”. Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante un incontro pubblico con i cittadini a Roma in vista delle amministrative. ‘Noi di Liberi e Uguali faremo un’opposizione dura e intransigente affinché non si tocchino i diritti dei lavoratori e non si ...

Governo Conte - da Dostoevskij a Hans Jonas : tutte le citazioni del discorso del premier : Il premier dice: 'Nell'economia Contemporanea, come ricorda il sociologo Ulrick Beck, il vero pericolo è la minaccia di non invasione da parte degli investitori, oppure la loro partenza'. La quarta ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Governo Lega-5stelle - il libro dei sogni costa 100 miliardi : tutte le promesse sono debito : Il contratto Lega-5stelle? Trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale...

Governo - diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini : “Ci sono tutte le condizioni per un esecutivo politico” : La nota congiunta dopo 88 giorni di crisi politica è arrivata alle 18.59: “Ci sono tutte le condizioni politiche per un Governo politico”. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno trovato l’intesa sulla squadra e nelle prossime ore il professore Giuseppe Conte potrà riferire al Colle. La svolta è arrivata dopo che si è riusciti a coprire la casella dell’Economia con il nome di Giovanni Tria, spostando Paolo Savona come ...

"Ci sono tutte le condizioni per un Governo M5S-Lega" : "Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega". Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota congiunta.

Governo - dal 4 marzo al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...

Tutte le incognite di un possibile ritorno al Governo Lega-5 Stelle : Con la capacità competitiva dell'industria del Paese " che ne sta mantenendo in piedi l'economia " non si scherza minandola alle radici con le improvvisazioni di ministri e sottosegretari che si ...

Tutte le tappe per la nascita del Governo Conte : Ecco le tappe per la formazione del Governo guidato da Giuseppe Conte. Si parte subito con le consultazioni. Il presidente

Governo Lega M5S : tutte le novità sul lavoro : Il tema del lavoro è stato uno dei cavalli di battaglia di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader diversi, ma uniti dalle battaglie contro le politiche dei precedenti governi. Il contratto di Governo Lega M5S, considera di primaria importanza garantire una retribuzione equa al lavoratore. A questo proposito, il Governo Lega M5S ritiene necessario introdurre una legge sul salario minimo orario che, per tutte le categorie di lavoratori e settori ...