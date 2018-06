Governo | sottosegretari e viceministri Ultime notizie | lista completa | Tlc a Di Maio

Governo - nominati 6 viceministri e 39 sottosegretari : ecco chi sono : Saranno 39 i sottosegretari del Governo giallo-verde. Pedine dell'esecutivo a cui vanno aggiunti altri 6 viceministri per un totale di 45 nomine. È questa la decisione presa dal consiglio dei ministri di questa sera iniziato intorno alle 20.30 e concluso dopo circa 40 minuti di discussioni sui nomi da piazzare nelle caselle di sotto Governo .Ad annunciare le nomine è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Il ...

Ecco la squadra dei viceministri e sottosegretari del Governo Conte : Raffaele VOLPI ECONOMIA E FINANZE on. dott Massimo BITONCI on. dott.ssa Laura CASTELLI on dott. Massimo GARAVAGLIA on. dott Alessio Mattia VILLAROSA SVILUPPO ECONOMICO sen. dott Andrea CIOFFI on. ...