Governo | Savona | Nessun piano B all' euro

Governo - Savona parla per la prima volta : “Non sono un appestato. Euro? Indispensabile. Non esiste piano B” : Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, ha parlato per la prima volta dal caso che bloccò la partenza del Governo M5s-Lega ai giornalisti della stampa estera. “L’euro non solo ha aspetti positivi, ma è anche Indispensabile. Non so come dirvelo, non voglio l’uscita dalla moneta unica e non esiste nessun piano B” ha detto Savona. L'articolo Governo, Savona parla per la prima volta: “Non sono un appestato. Euro? ...

Governo Conte - il “debutto” internazionale di Savona : “Indispensabile rafforzare il mercato comune dell’Ue e l’euro” : Il rafforzamento del mercato comune europeo e dell’euro. E’ il punto di partenza di Paolo Savona, ministro per gli Affari europei del Governo Conte e epicentro dello scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i due partiti di maggioranza per la sua iniziale indicazione come ministro per l’Economia in una prima versione della squadra dell’esecutivo. “Due pilastri su cui si fonda ...

Governo M5S-LEGA/ Italia e Ue - cosa cambia con Savona e Tria? : Il GOVERNO Conte è nato e i rapporti con l'Europa sono affidati a una coppia di professori che la pensano più o meno allo stesso modo: Tria e Savona.

Governo Conte al via - i ministri hanno giurato Salvini : «Savona può ricontrattare regole Ue» : L'economista euroscettico, spostato dall'Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo ...

