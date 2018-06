Governo | oggi giuramento sottosegretari

Governo - NOMINATI 6 SOTTOSEGRETARI E 39 VICEMINISTRI/ Ultime notizie - lista completa : oggi il giuramento : GOVERNO, NOMINATI 6 SOTTOSEGRETARI e 39 VICEMINISTRI: la lista completa. Ultime notizie: Tlc a Di Maio, Siri alle Infrastrutture e Crimi all'editoria.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:15:00 GMT)

Governo : Di Maio - oggi vertice per individuare viceministri e sottosegretari : Roma, 10 giu, (AdnKronos) – oggi si riunirà a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio “per individuare” i viceministri e i sottosegretari del nuovo esecutivo. A confermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Mezz’ora’ su Rai 3. L'articolo Governo: Di Maio, oggi vertice per individuare viceministri e ...

Governo - oggi il Cdm. M5S-Lega - nodi pensioni-nomine : Atteso per oggi il primo consiglio dei ministri del Governo Conte dove tra l'altro dovrebbe essere ratificato il trasferimento della delega al Turismo dal ministero della Cultura a quello dell'...

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Governo : M5S - oggi è il giorno orgoglio - inizia Terza Repubblica : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “oggi è il giorno dell’orgoglio cinquestelle, è l’inizio della Terza Repubblica”. Così il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla fiducia.“I giorni di trattativa tra Lega e M5S sono stati dedicati ai contenuti e non ai nomi, dopo anni in cui i programmi venivano sventolati in campagna elettorale e poi dimenticati. oggi i ...

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera - dopo l'ok del Senato con 171 sì e 117 no : 'Noi populisti? Sì, se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera : 11.50 - Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina:Il contratto che avete firmato serve a voi per stare insieme, lì non c'è niente che serva davvero per cambiare il Paese: scarica sui giovani di questo Paese i costi e le responsabile. Il vostro contratto è iniquo per le scelte che propone. Noi daremo battaglia. Se decidere di discriminare i bambini negli asili secondo la nascita, noi daremo battaglia. Se deciderete di ...