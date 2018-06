Governo | la carica dei sottosegretari campani | nella squadra cinque M5S e uno Lega

Governo - la carica dei sottosegretari : Tofalo e Cioffi aspettano la chiamata : Il leader della Lega e ministro dell'Interno non vuole farne una battaglia da fine mondo, ma la competenza riguarda la questione di un alleato con il quale il Carroccio intende mantenere buoni ...

Ilva : Fim Liguria - iniziato scarica barile - Governo chiarisca posizione : Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Non ci stupiscono le parole di Lorenzo Fioramonti", deputato M5S e consulente economico di Luigi Di Maio. "D’altra parte la sua posizione rispetto all’Ilva è nota da tempo. Già a maggio ebbe a dire : 'in questo momento ci muoviamo in una direzione chiara, cioè chiusura pr

Ilva : Fim Liguria - iniziato scarica barile - Governo chiarisca posizione : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Non ci stupiscono le parole di Lorenzo Fioramonti”, deputato M5S e consulente economico di Luigi Di Maio. “D’altra parte la sua posizione rispetto all’Ilva è nota da tempo. Già a maggio ebbe a dire : ‘in questo momento ci muoviamo in una direzione chiara, cioè chiusura programmata e riconversione economica dell’Ilva’. Parole che ritroviamo rimaneggiate anche a ...

Il Governo Conte è in carica : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri del suo esecutivo hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione

Quirinale - il Governo M5s-Lega ha giurato : è ufficialmente in carica : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri del suo esecutivo hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel Salone delle ...

Salvini scarica Savona : sarà Governo gialloverde con Di Maio : I grillini si affrettano a spiegare che in caso di elezioni si presenteranno da soli. Nessuna alleanza quindi con la

Governo - il M5S «scarica» Savona per salvare il Governo politico. Ma la Lega resiste. Di Maio e Cottarelli al Colle : ... che si era infranto domenica sul veto del capo dello Stato alla figura di Paolo Savona quale ministro dell'Economia. Una nota della parlamentare Laura Castelli parla di «ore cruciali» e di «una ...

Cottarelli non consulta i partiti - Governo in carica entro venerdì : Non si terranno consultazioni con i partiti. Carlo Cottarelli è al lavoro da domenica sera alle 21 quando è stato convocato

Cottarelli incaricato di formare il Governo : 12.35 - Il Presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli, all'uscita dal colloquio con Mattarella, ha letto una breve dichiarazione: Ho accettato l'incarico di formare un governo come mi è stato richiesto dal Presidente della Repubblica. Ovviamente sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta. Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove ...

Cottarelli Premier incaricato : Governo neutrale verso nuove elezioni : Nonostante ciò, ha tenuto a precisare, "l'economia del Paese è in crescita e conti restano sotto controllo. Il Governo da me guidato assicurerebbe una gestione previdente dei conti pubblici ". ...

Governo - Mattarella incarica Cottarelli. Aut aut di Salvini a Berlusconi. Banche a picco in Borsa - spread oltre 230 : L’ex commissario alla spending review ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. Borsa in rosso, sale lo spread ...