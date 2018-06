Governo | 6 sottosegretari e 39 viceministri | lista completa Video ultime notizie

Governo Conte : Castelli (M5S) e Garavaglia (Lega) vice di Tria al Mef. In tutto 39 sottosegretari e 6 viceministri : Confermata l’assegnazione dell’ambita delega sui Servizi segreti al presidente del Consiglio Conte . La presidenza del Cipe affidata al sottosegretari o alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Al Mise entrano i parlamentari M5S Davide Crippa e Andrea Cioffi e l'economista vicino alla Lega Michele Geraci...

Governo Conte : ecco i viceministri e sottosegretari : 12 giugno 2018, ore 22.55 - Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi l’ok alle nomine dei viceministri e dei sottosegretari del Governo Conte . La squadra di sotto Governo sarà composta in tutto da 45 persone: "Sono 6 viceministri e 39 sottosegretari . Abbiamo messo davanti le competenze e le capacità: questo è il Governo del cambiamento" ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il pentastellato Riccardo Fraccaro. Il giuramento ...

Governo Conte completato. Alle 13 il giuramento dei 45 sottosegretari : Le nuove caselle del Governo guidato da Giuseppe Conte sono decise: 6 viceministri, 39 sottosegretari ; 45 nomi in tutto. Il giuramento è previsto Alle 13.00 di oggi. Per l'economia i designati sono ...

Tutti i sottosegretari e i viceministri del nuovo Governo : Sono 45 e sono stati nominati ieri dal Consiglio dei ministri: oggi giureranno davanti al presidente della Repubblica The post Tutti i sottosegretari e i viceministri del nuovo governo appeared first on Il Post.