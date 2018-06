Google potrebbe portare le “tap gesture” su Chromecast

L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts" L'articolo L’app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google : a luglio potrebbe arrivare sanzione record da Commissione Europea per abuso di posizione dominante con Android : Google (ora sotto il controllo della holding Alphabet) continua ad essere uno dei principali colossi della tecnologia, avendo basato gran parte della sua fortuna proprio sui software e servizi, prima che sull'hardware, che mettono a disposizione di centinaia di milioni di utenti nel mondo strumenti costantemente aggiornati che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Un esempio è quello di Android, considerato il sistema operativo ...

Android - perché l'Europa potrebbe multare Google fino a 11 miliardi di dollari : Secondo indiscrezioni, la Commissione starebbe per infliggere una nuova sanzione-record al colosso californiano. Il motivo??L'uso del suo sistema operativo per monopolizzare il mercato europeo e mondiale, danneggiando la (nostra)?libertà di ricerca...

Google Lens potrebbe implementare gli adesivi AR : Analizzando il codice dell'app Google Lens, lo staff di 9to5Google ha scoperto che gli adesivi AR potrebbero essere presto direttamente disponibili

Google potrebbe essere al lavoro su un Pixel mid range con Snapdragon 710 : Google sembrerebbe essere al lavoro per la produzione di un terzo smartphone Pixel appartenente alla fascia media del mercato con Qualcomm Snapdragon 710.

Così Google potrebbe usare i nostri dati per manipolare la specie umana : I dati che ogni giorno forniamo, più o meno consapevolmente, alle grandi aziende tecnologiche costituiscono un'impronta digitale capace di descrivere nel dettaglio le nostre vite. Quelle informazioni vengono utilizzate principalmente per capire le nostre intenzioni d'acquisto e raffinare l'offerta pubblicitaria che invade i nostri browser. Ma cosa ...

Anche i Google Pixel 3 potrebbero avere il display con notch : Sembra che Anche Google stia pensando di utilizzare il notch nel display dei Google Pixel di terza generazione, e un indizio potrebbe arrivare proprio dalla nuova gestione delle notifiche.

Google Duplex potrebbe superare un test di Turing? : La statua di Alan Turing a Bletchley Park (Foto: Corbis Images) La notizia è questa: nei giorni scorsi Google, durante l'annuale conferenza degli sviluppatori, ha presentato un upgrade del suo Google Assistant, rendendolo perfettamente in grado di fare telefonate e prenotare un appuntamento dal parrucchiere così come riservare un tavolo per la cena. Un upgrade reso possibile, hanno raccontato da Mountain View, dalla tecnologia di Google ...

Qualcomm potrebbe aver gettato le basi per una nuova generazione di Google Glass : Un nuovo processore Qualcomm, chiamato Snapdragon Wear 3100, è in corso di sviluppo per un utilizzo dedicato all'ambito smartwatch e una nuova generazione di occhiali a realtà aumentata!

Google Pixel Watch potrebbe arrivare in autunno insieme ai Pixel 3 : Secondo Evan Blass, noto leaker statunitense, nell'evento autunnale Google presenterà anche un Pixel Watch, oltre ai previsti Pixel 3 e alle nuove Pixel Buds.

Google Chrome potrebbe presto permettere di scegliere uno sfondo per le nuove schede : Il team di Google Chrome sta lavorando ad un aggiornamento con cui sarà introdotta la possibilità di impostare un'immagine di sfondo nelle nuove schede

Ad I/O 2018 Google potrebbe intervenire sulla dipendenza da smartphone : Il Washington Post fa sapere che Google dovrebbe annunciare domani un sistema di controllo e gestione del tempo speso da individui e famiglie sui gadget Android

Google potrebbe rinnovare l'app One Today : Tra le novità che il colosso di Mountain View potrebbe annunciare la prossima settimana vi è anche un rinnovamento dell'applicazione One Today by Google

Google al lavoro sui social game : il primo potrebbe arrivare in estate : Google starebbe lavorando ad una serie di social game, con il lancio di un primo titolo previsto per la prossima estate. Ecco cosa sappiamo al momento