Golf Football Legends – Emozioni sul greeen di Udine con Alfa Romeo

Le stelle del calcio del Football Legends Golf ospiti dell’Udinese Club House : Il torneo di Golf ideato da Beppe Dossena accoglie personaggi del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Laurent Blanc, Gianfranco Zola e molti altri Non poteva che essere la prestigiosa Club House dell’Udinese, alla Dacia Arena, a ospitare le grandi glorie del calcio internazionale, ritrovatesi a Fagagna (UD) per un torneo di Golf ideato da Beppe Dossena per raccogliere fondi a vantaggio degli sportivi che al termine della loro carriera si ...

Al via il Football Legends Golf invitational : Il mondo del calcio da sempre è molto generoso e non fa mai mancare il proprio contributo alla società civile in generale. Difatti, sono molti gli atleti di fama internazionale che sono in prima fila ...

Golf - in scena a Udine il Football Legends Golf Invitational : sul green anche Michel Platini e Paolo Maldini : Al Golf Club Udine il prestigioso trofeo è stata la grande attrazione della gara fra le stelle del calcio. Foto e selfie con la coppa anche fra i tifosi. L’evento si lega a un progetto di solidarietà per ex atleti in difficoltà Il trofeo della Ryder Cup e le stelle del calcio: un binomio vincente che al Golf Club Udine è andato in scena con il “Football Legends Golf Invitational”, evento legato a un progetto di solidarietà per ex atleti in ...