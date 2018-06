GM è | quasi | in mano alle donne | alle finanze una 39enne

Squadra (quasi) pronta - col bilancino alla mano fra M5S e Lega. Tlc - editoria e servizi ai 5 Stelle. Cipe a Giorgetti : La Squadra di Governo è quasi completata, mancano solo dettagli, poi sarà il Cdm, convocato per le 20.30 a ratificare le nomine. bilancino alla mano, per gestire al meglio gli equilibri, i vice ministri saranno 8 - di cui 5 a M5S e 3 alla Lega - e i sottosegretari saranno 35 - di cui 20 pentastellati e 15 leghisti.L'accordo è stato raggiunto nel corso di un lungo vertice a Palazzo Chigi, alla presenza del premier Giuseppe ...

Arriva Hannes - la mano bionica quasi naturale : Sarà in commercio dal 2019 la nuova mano hi-tec, frutto di anni di lavoro. Per indossarla non servirà intervento chirurgico

Protesi hi-tech - team italiano pronto a lanciare sul mercato la mano bionica (quasi) perfetta : arriverà nel 2019 : Non è un organo costruito nei laboratori di Westworld, la serie con Anthony Hopkins prodotta da Hbo, ma lo ricorda molto. Si chiama Hannes ed è una mano bionica – realizzata in Italia nel Rehab Technologies Lab – che simula al 90 per cento i movimenti delle mani naturali. Un ulteriore passo verso l’uomo artificiale che, nel frattempo, avrà un impatto nella vita di tutti i giorni. Perché? Rispetto ad altri dispositivi realizzati ...

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Svizzera : italiano guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km - attraversa 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...