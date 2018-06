GM - Dhivya Suryadevara nominata nuovo cfo | si ritira Chuck Stevens

quattroruote

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Tempo di avvicendamenti e di importanti nomine in casa General Motors. stato infatti annunciata l'uscita di scena dell'attuale chief financial officer,, che ha collaborato con il gruppo americano fin dal 1978, ricoprendo questo incarico dal 2014.La nomina della manager indiana. Al suo posto è stata scelta, per la poltrona di chief financial officer, la trentanovenne indiana, in azienda dal 2005, che affiancherà la ceo Mary Barra, rafforzando la presenza femminile nel management.rimarrà in GM come consulente fino al 1 marzo 2019, mentre la sua erede sarà operativa a partire dal prossimo settembre.ha recentemente collaborato ad alcuni dei progetti chiave del Gruppo americano in qualità di vice president corporate finance: fra questi, la cessione del marchio Opel al Gruppo PSA, gli investimenti dedicati al ...