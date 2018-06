Globi d’Oro 2018 | tutti i vincitori

vanityfair

: Globi d’Oro 2018: ecco tutti i vincitori L’associazione della Stampa Estera in Italia annuncia i vincitori della 58… - italianaradio1 : Globi d’Oro 2018: ecco tutti i vincitori L’associazione della Stampa Estera in Italia annuncia i vincitori della 58… - italianaradio1 : Globi d’Oro 2018: ecco tutti i vincitori - FilmFilmFilmF : Globi d’Oro 2018: ecco tutti i vincitori -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) La 58esima edizione deid’Oro premia il meglio del cinema dell’ultimo anno. Assegnati dall’associazione della Stampa Estera in Italia, i riconoscimenti saranno consegnati questa sera, nella suggestiva cornice di Villa Medici, insieme a due premi speciali: il Globoalla Carriera al regista Gianni Amelio e il Gran Premio della Stampa Estera a L’esodo di Ciro Formisano. La selezione, che quest’anno si è concentrata su 31 lungometraggi, 71 documentari e 90 cortometraggi, va ai grandi successi dell’ultima stagione cinematografica: da Ammore e Malavita, già vincitore del David di Donatello come miglior film, a The Place di Paolo Genovese; dal thriller La ragazza nella nebbia alla commedia Come un gatto in tangenziale. Il Comitato Cinema della Stampa Estera è composto da: Richard Heuzé, Tatiana Covor, Peter Loewe, Bernard Bedarida, Carmen Del Vando, ...