Global Award 2018 per la Banca Popolare Pugliese da parte di Milano Finanza

trnews

: Presidente Emmy a Ischia Global Fest. Il 16 luglio a Hayma Washington l''Humanitarian Award' | #ANSA - ANSACampania : Presidente Emmy a Ischia Global Fest. Il 16 luglio a Hayma Washington l''Humanitarian Award' | #ANSA - TechDataHPE_IT : Tech Data è stata riconosciuta come vincitrice del premio Global Partner of the Year 2018 #Microsoft:… - inf_technology : Tech Data è stata riconosciuta come vincitrice del premio Global Partner of the Year 2018 #Microsoft:… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)- Per il sesto anno consecutivo laè stata premiata con ildi "" , l'autorevole rivista di economia eche valuta annualmente le performances patrimoniali e l'efficienza nei territori in cui opera. E' la solaad ottenere questo riconoscimento per il sesto anno ...