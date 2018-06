Gli utenti Iliad lamentano ancora disservizi legati ad alcuni numeri di rete fissa

Boom per Mixer : raddoppiati Gli utenti mensili in appena sei mesi : L’acquisizione di Beam è stata probabilmente una delle più azzeccate da Microsoft negli ultimi anni poichè è stata pagata relativamente poco e il suo futuro promette davvero bene. Per chi non avesse seguito la vicenda, Microsoft acquistò completamente il servizio di game-streaming Beam nell’estate del 2016, più precisamente nel mese di agosto, per poi rinominarlo in Mixer e migliorarlo in tutti i suoi aspetti introducendo nuove ...

Stop all’uso dei contatti deGli utenti : Apple frena gli sviluppatori di app : Apple ha modificato le regole del suo App Store per limitare il modo in cui gli sviluppatori riuscivano a ottenere e sfruttare i dati dei contatti dei possessori di iPhone. Secondo quanto scoperto da Bloomberg, le modifiche delle linee guida non sarebbero state formalmente annunciate, ma apportate già dalla scorsa settimana. Agli sviluppatori viene ora vietato di trasformare le rubriche in un database di contatti e, soprattutto, di vendere quel ...

Come proteggono i loro dati Gli utenti? Le strategie più diffuse : Twitter porta la pubblicità video in-stream in 12 Paesi del mondo Twitter apre la sua offerta di annunci video in-stream a tutte le aziende in 12 mercati a livello mondiale. I formati saranno ...

L’app La Liga spia Gli utenti tramite microfono e GPS durante le partite di calcio : L'applicazione La Liga, utilizzata milioni di persone per seguire il calcio in Spagna, è stata denunciata perché ascoltava l'audio ambientale tramite il microfono dello smartphone degli utenti durante le partite di calcio, combinando i dati provenienti dal GPS del dispositivo per localizzare i bar nei quali potevano essere trasmesse le partite senza i diritti. L'articolo L’app La Liga spia gli utenti tramite microfono e GPS durante le ...

Aquarius - monsignor Ravasi cita il Vangelo secondo Matteo - Gli utenti lo insultano : 'Ero straniero e non mi avete accolto , Mt 25,43, #Aquarius'. monsignor Gianfranco Ravasi twitta la celebre frase dal Vangelo di Matteo ma la modifica aggiungendo un 'non', per esprimersi sulla ...

Facebook avrebbe consentito l’accesso di terzi ai contatti deGli utenti : Tra le aziende a cui Facebook ha concesso tali dati figurano colossi come Samsung, BlackBerry, Apple, Amazon e Microsoft. Ecco le ultime indiscrezioni L'articolo Facebook avrebbe consentito l’accesso di terzi ai contatti degli utenti proviene da TuttoAndroid.

TopNews. Big Data - Antitrust : primi risultati dell'indagine - focus suGli utenti online : A tutti i principali operatori dell'economia digitale sono state inviate dettagliate richieste di informazioni. L'Antitrust ha svolto un'indagine sugli utenti dei servizi online affrontando tre ...

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : «Accessi dati deGli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

La partnership sui dati deGli utenti tra Facebook e Huawei terminerà questa settimana : Stando a The Wall Street Journal, il team di Facebook ha reso noto che un'altra partnership terminerà entro la fine di questa settimana, stavolta con Huawei L'articolo La partnership sui dati degli utenti tra Facebook e Huawei terminerà questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Facebook ha condiviso dati deGli utenti con quattro società molto vicine al governo cinese : Tra cui Huawei, che gli Stati Uniti considerano potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale The post Facebook ha condiviso dati degli utenti con quattro società molto vicine al governo cinese appeared first on Il Post.

