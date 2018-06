Gli scanzonati Pio e Amedeo per la prima volta in tour in Sicilia

Valerio Scanu torna in tv per Scanzonatissima su Rai2 : tutti i dettaGli del nuovo show : Valerio Scanu torna in tv per Scanzonatissima. Il cantante sardo è pronto per una nuova esperienza televisiva nella quale guiderà una delle due squadre della prima puntata, in onda il 17 maggio prossimo. La conduzione del programma è affidata al duo Gigi & Ross, che hanno appena lasciato la guida di Sbandati per dedicarsi a questo nuovo programma che presto andrà in onda su Rai2. I due conquistano la prima serata dopo la militanza nel ...