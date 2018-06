Gli rubano zaino con droga | arrestato

Furto a ViGliano - ladri rubano 2500 euro : Ammonta a 2500 euro in contanti il bottino di un Furto messo a segno in via Quintino Sella, a Vigliano Biellese. Dopo aver forzato la porta d'ingresso ignoti si sono introdotti all'interno dell'...

Le rubano il cellulare mentre passeggia a CavaGlià : Le rubano il telefono mentre passeggia per le vie del paese. Vittima dell'accaduto una 21enne di Cavaglià: nella giornata di ieri, sabato 9 giugno, due individui non meglio identificati si sono ...

ImbavaGliano un'anziana in casa e la derubano : Bussano alla porta di una 65enne di Aquilonia: due soggetti con visi ravisati, entrati in casa, Imbavagliano la malcapitata e dopo aver rovistato rapidamente l'abitazione, scappano via con alcuni ...

Furto in fondo al mare - ladri sub rubano statua del Cristo deGli Abissi : La scultura, opera maestro italiano Vito Pancella, era installata sul fondo del mare a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, dal 1994. La scoperta del Furto ad opera dei sub dell'associazione che cura da sempre la statua e che si erano immersi per le consuete operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria.Continua a leggere

Turisti tedeschi rubano il portafoGlio a un operaio napoletano : denunciati : Due Turisti tedeschi sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto è avvenuto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. L'...

Armadietti saccheggiati durante Gli allenamenti : così rubano nelle palestre : Aderivano alle offerte per usufruire di giorni di prova nelle più esclusive palestre di Roma, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, mostravano la loro più...

Rubano 33 bottiGlie di alcolici e un pc ad Avola - tre arresti - FOTO - : Nell'ambito delle direttive impartite in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubbliche, presieduto dal Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, per contrastare il fenomeno dei ...

MARCIANISE - Rubano capi di abbiGliamento nel centro 'Campania' e all'outlet 'La Reggia' : arrestati tre giovanissimi : 15:53:38 MARCIANISE. Nella serata di ieri, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di MARCIANISE, hanno tratto in arresto, per furto, Maisybade Otar di 28 anni e Tkabladze Tornike ...

Pavia : rubano bottiGlie champagne in golf club - 4 denunciati : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Sono entrati nel golf club di Salice Terme, in provincia di Pavia, forzando una porta. Poi hanno rubato numerose bottiglie di champagne e 200 euro in contanti. Quattro diciottenni di Voghera, tre ragazzi e una ragazza, sono stati denunciati dai carabinieri per furto agg

ViGliano : Giovani ladri rubano una capretta - Carabinieri la restituiscono al proprietario : Una capretta il bottino del furto avvenuto lo scorso 7 maggio a Vigliano. I responsabili dell'accaduto, M.L. di 20 e B.L. di 24 anni, entrambi residenti nel Cossatese, hanno rimediato una denuncia. ...

Pompei - turista francese e compagna rubano reperti : bloccati neGli scavi e arrestati : Pompei. Custode sventa furto di reperti negli scavi. I carabinieri del posto fisso arrestano un francese 53enne e la sua convivente. La donna, in un primo momento, aveva fatto perdere le tracce nel...

Pompei - turista francese e compagna rubano reperti : bloccati neGli scavi : Pompei. Custode sventa furto di reperti negli scavi. I carabinieri del posto fisso denunciano un francese 53enne e la sua convivente. La donna, in un primo momento, aveva fatto perdere le tracce nel...

Bari - accerchiano un 15enne e Gli rubano il cellulare : arrestati un 27enne e due minorenni : Stava percorrendo il centro di Gravina , Bari, , quando è stato accerchiato da un gruppo di coetanei che, dopo averlo aggredito, si sono impossessati dello zainetto col suo cellulare. La vicenda ha ...

Oliviero Toscani - la randellata dell'interista alla Juve : 'Rubano e hanno una mentalità mafiosa - Gli arbitri si inginocchiano' : Anche Oliviero Toscani , famoso fotografo e tifoso dell' Inter , interviene nella polemica post-partita tra la squadra nerazzurra e la Juventus e usa parole davvero forti per commentare il match e l'...